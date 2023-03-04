Диверсанти у Брянській області: один із учасників рейду зробив гучну заяву

Глава РДК озвучив цілі вилазки добровольців на територію рф

Командир "Російського добровольчого корпусу", який взяв на себе відповідальність за диверсію в Брянській області росії, поділився подробицями. За його словами, це була спроба надихнути решту росіян повстати проти путіна.

Про це Денис Капустін, відомий під псевдонімами Денис Нікітін та White Rex, розповів в інтерв’ю Financial Times 3 березня. Також він додав, що українська сторона була в курсі проведення операції.

"Диверсанти" проникли до села у Брянській області росії, щоб виявити місця слабкої обороноздатності країни. Більшість із тих 45 добровольців, які зайшли, були членами партизанського підпілля росії.

Щодо перестрілки, то вона справді сталася в одному з населених пунктів. Але про поранених і тим більше заручників серед мирного населення Денису Капустіну нічого не відомо.

Також, за словами голови РДК, українська сторона знала про проведення спецоперації та дала на неї згоду.

"Так, звичайно, ця дія була узгоджена, інакше цього не могло бути. Як ви собі уявляєте, що я пройшов там крізь темряву ночі? Є заміновані мости, є камери, дрони з тепловим наведенням, є приховані та відкриті наглядові пункти. Якби я ні з ким [в українській армії] це не погоджував, гадаю, нас би просто знищили", – сказав він.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що відомо про добровольців із РДК. Колишній російський депутат розповів про добровольців та закликав росіян діяти.