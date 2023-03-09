У шойгу новый ракетный удар по Украине назвали "возмездием": за что именно
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россия называет "местью" ракетный удар по Украине
В Министерстве обороны россии уже успели прокомментировать ночную массированную ракетную атаку по украинским городам и объектам энергетической инфраструктуры. На сей раз россия вновь отличилась своими циничными заявлениями.
В рф признали совершение атаки по Украине и назвали ее "ответом за Брянскую область", имея в виду недавно произошедшую диверсию, ответственность за которую взял на себя "Русский Добровольческий Корпус". Об этом сообщается в одном из пропагандистских российских Telegram-каналов со ссылкой на Минобороны рф.
"В ответ на террористические акции в Брянской области Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия", — говорится в сообщении.
Кроме того, в Минобороны заявили о применении гиперзвуковых ракет "Кинжал" и отчитались о поражении якобы ключевых элементов военной инфраструктуры Украины и объектов энергетики.
"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате сегодняшнего удара по территории Украины уничтожены места базирования ударных беспилотников", — сказали в Минобороны россии.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ходе массированной атаки на Львовщине вражеская ракета упала на дома, в которых находились люди. Известно о погибших.