У шойгу новый ракетный удар по Украине назвали "возмездием": за что именно

россия называет "местью" ракетный удар по Украине

В Министерстве обороны россии уже успели прокомментировать ночную массированную ракетную атаку по украинским городам и объектам энергетической инфраструктуры. На сей раз россия вновь отличилась своими циничными заявлениями.

В рф признали совершение атаки по Украине и назвали ее "ответом за Брянскую область", имея в виду недавно произошедшую диверсию, ответственность за которую взял на себя "Русский Добровольческий Корпус". Об этом сообщается в одном из пропагандистских российских Telegram-каналов со ссылкой на Минобороны рф.

"В ответ на террористические акции в Брянской области Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар возмездия", — говорится в сообщении.

Кроме того, в Минобороны заявили о применении гиперзвуковых ракет "Кинжал" и отчитались о поражении якобы ключевых элементов военной инфраструктуры Украины и объектов энергетики.

"Цель удара достигнута. Все назначенные объекты поражены. В результате сегодняшнего удара по территории Украины уничтожены места базирования ударных беспилотников", — сказали в Минобороны россии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ходе массированной атаки на Львовщине вражеская ракета упала на дома, в которых находились люди. Известно о погибших.