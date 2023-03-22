Збирайте валізи: радіо у Криму закликало до евакуації після нічних вибухів (відео)

По радіостанціях передали рекомендації щодо евакуації та дій у разі повітряної тривоги

У тимчасово окупованому Криму по радіо знову віщають цікаву інформацію. Сьогоднішній ранок у Севастополі розпочався з повідомлень про підготовку до евакуації з півострова у разі "непередбачених обставин та відсутності належного сполучення з материковою частиною росії". Варто зазначити, що подібні повідомлення з’явилися після вибухів у Криму.

Відеозаписи з інформацією про підготовку до евакуації та інструкціями щодо необхідних дій при оголошенні повітряної тривоги, що передається по радіо, були опубліковані сьогодні, 22 березня, в соціальних мережах.

"Майте запас пального для вашого автомобіля. У разі непередбачених обставин та відсутності належного повідомлення з материковою частиною російської федерації, будуть організовані евакуаційні поромні переправи. Бережіть себе та своїх близьких", — йшлося у повідомленні.

У тому ж оголошенні по радіо було повідомлено, як діяти у разі оголошення повітряної тривоги та про необхідність підготувати "тривожну валізку".

Водночас псевдогубернатор Севастополя михайло розвожаєв уже встиг прокоментувати повідомлення на радіо, заявивши, що радіостанції були зламані, а інформація, що передається, є брехнею.

"Надходять повідомлення про перехоплення радіосигналу то однієї, то іншої радіостанцій. Поширюється інформація про евакуацію з півострова за допомогою поромних переправ та інше марення. Звичайно, це брехня. У разі реальної небезпеки — повідомлення будуть йти ВСІМ каналами одночасно. І головне: вуличними системам оповіщення, які зламати неможливо, оскільки вони аналогові", — сказав він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в березні на російському телебаченні прозвучала інформація про повітряну тривогу і подальші рекомендації пройти в укриття та скористатися протигазами.