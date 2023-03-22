Ранок в окупованому Криму розпочався із сильних вибухів: подробиці та відео

Частково перекритий рейд до Севастопольської бухти, хоча причина офіційно не повідомляється

Ранок середи, 22 березня, для тимчасового окупованого Севастополя розпочався із кількох сильних вибухів. Як зазначають місцеві жителі, одразу після них у Севастопольській бухті закрили рейд. Крім цього гучні звуки начебто лунали із ще кількох районів міста. Цікаво, що подібна ситуація в Криму повторюється вже не вперше за останні кілька днів — перед цим гучно було в Джанкої.

Деталі повідомляють очевидці події в місцевих Telegram-чатах, на каналі "Севастополь слезам не верит" з'явилося відео одного із вибухів. Зазначимо, що більшість людей, яка заявила про гучні звуки, живе в центрі міста.

Кілька вибухів були такої сили, що в окремих будинках затремтіли вікна, а у автівках на вулиці почала працювати сигналізація.

Крім Севастопольської бухти, яка нині перекрита, також вибухи долунали начебто із Південного і Північного молів. Як відомо, молем називають гідротехнічну огороджувальну споруду, яка захищає акваторію порту від надміру великих хвиль.

Окремі жителі заявляють, що "панікі нєт", а вибухи — то робота засобів ППО. Однак російські гауляйтери в Криму поки жодним чином не коментують ситуацію.

Севастополь на карті

Нагадаємо, що попередньо в Джанкої під час вибухів було знищено потяг із ракетами "Калібр". Про це повідомили в українській розвідці.

Російські окупанти після цього вирішили нанести удар у відповідь і випустили снаряди по Одесі. На щастя, обійшлося без загиблих, але одна із ракет влучила у гуртожиток монастиря УПЦ МП.