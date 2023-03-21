Російська ракета в Одесі потрапила до гуртожитку монастиря УПЦ Московського патріархату: є руйнування та постраждалі (фото, відео)

З’явилися фото та відео наслідків ракетного удару по Одесі

Увечері вівторка, 21 березня, росіяни завдали удару по Одесі, в результаті якого дві крилаті ракети все ж таки досягли своїх цілей.

Як повідомляє Telegram-канал "Ху**ая Одеса", одна з них впала на будівлю гуртожитку ченців УПЦ МП на території одного з міських монастирів.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак своєю чергою повідомив, що попередньо встановлено, що обстріл вівся ракетами Х-59, дві з яких були збиті, а ще дві впали на території міста.

Він також підтвердив інформацію, що одна з ракет упала на території монастиря та пошкодила триповерховий житловий будинок. Внаслідок влучення є троє постраждалих.

Фото з місця події оприлюднила пресслужба ДСНС області. Рятувальники додали, що після удару в будівлі виникла пожежа на площі 40 квадратних метрів, проте її швидко загасили.

Як відомо, через своє розташування Одеса та область часто стає метою ударів росіян. Так, 9 березня під час масштабного ракетного удару в області було пошкоджено енергетичний об’єкт.