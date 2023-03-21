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Росіяни атакували Одесу ракетами: є попадання та постраждалі (відео)

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Яна Порохня Яна Порохня
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Увечері 21 березня Одесою випустили ракети і, ймовірно, БПЛА Новина оновлена 21 березня 2023, 21:05
Увечері 21 березня Одесою випустили ракети і, ймовірно, БПЛА. Фото Ілюстративне фото

Місцева влада повідомила, що на Одещині працює ППО

Увечері 21 березня на півдні України в Одесі пролунали вибухи, є інформація про запуск дронів-камікадзе "Шахед". Російські паблики повідомляють, що це "акт відплати" за удар ЗСУ по Джанкою ввечері 20 березня.

Спікер Одеської військової адміністрації Сергій Братчук у своєму Telegram-каналі підтвердив інформацію та закликав мешканців Одеси та області не виходити з укриттів. Одесити попереджають про роботу ворожої тактичної авіації.

Оновлено 21:00. Російська армія вдарила по Одеській області літаками СУ-35. Сили ПВО збили більшу частину ракет, але є влучання у житловий будинок — він частково пошкоджений, повідомляють в Одеській районній військовій адміністрації. Також відомо про постраждалих, але загиблих в результаті атаки на регіон немає. Пожежу від влучання ракети до будинку оперативно ліквідували підрозділи ДСНС, повідомив начальник Одеської РВА Юрій Крук.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 19:30, а перші повідомлення про звуки вибухів з’явилися приблизно о 19:40. У місцевих пабликах повідомляють, що російські ракети летять у бік Одеси, Затоки, Тузли, Біляївки та інших населених пунктів в області. Місцеві жителі повідомляють, що в деяких районах міста було чутно вибухи — попередньо це робота ППО. Інформації про влучення зараз немає. Сергій Братчук закликає одеситів дотримуватись правил безпеки та довіряти офіційним джерелам інформації.

У російських пабликах заявили, що удари по Одесі та області – це "акт відплати". Ціллю нібито став аеродром "Шкільний", на якому навіть зафіксовані "прильоти". Підтверджують росіяни і запуск дронів-камікадзе.

"Також у бік України зараз летять наші дрони-камікадзе "Шахид/Герань", — пишуть у проросійських пабліках.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що російські партизани взяли на себе відповідальність за підрив будівлі ФСБ у Ростові. Також вони розповіли, скільки коштувала диверсія.

Теги:
#Одеса #Росіяни #Ракетний удар