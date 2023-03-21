Узбекистан сколихнув найпотужніший землетрус за багато років: що відомо

Поштовхи відчувалися практично по всій території Узбекистану

В Афганістані стався потужний землетрус магнітудою 6,6 бала за шкалою Ріхтера. Підземні поштовхи були настільки сильними, що їх добре відчували навіть у столиці Узбекистану Ташкенті.

За даними Республіканського центру сейсмопрогностичного моніторингу МНС Узбекистану, епіцентр землетрусу знаходився на 220 кілометрів і знаходився на відстані 561 кілометра на південний схід від Ташкента.

Як повідомляє місцеве видання Газета.uz після початку поштовхів силою в 5 балів багато жителів столиці Узбекистану вибігли на вулиці з будинків та торгових центрів.

При цьому наголошується, що в Ташкенті подібних землетрусів не було вже давно, а останніми роками вони не перевищують сили в 4 бали.

У найпівденнішій Сурхандар’їнській області Узбекистану місцями сила поштовхів сягала 6 балів.

Про постраждалих та руйнування інформації не надходило.

Як повідомлялося раніше, руйнівний землетрус стався в Туреччині та Сирії 6 лютого, внаслідок чого безліч житлових будинків було зруйновано. Стихійне лихо забрало життя понад 40 тисяч людей у Туреччині і завдало збитків на десятки мільярдів доларів, ще про майже 6 тисяч жертв повідомлялося в Сирії.