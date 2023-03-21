Узбекистан всколыхнуло мощнейшее землетрясение за многие годы: что известно
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Толчки ощущались практически по всей территории Узбекистана
В Афганистане произошло мощное землетрясение магнитудой в 6,6 балла по шкале Рихтера. Подземные толчки были настолько сильными, что их хорошо ощущали даже в столице Узбекистана Ташкенте.
По данным Республиканского центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, эпицентр землетрясения находился на 220 километров и находился на расстоянии в 561 километр к юго-востоку от Ташкента.
Как сообщает местное издание Газета.uz после начала толчков силой в 5 баллов многие жители столицы Узбекистана выбежали на улицы с домов и торговых центров.
При этом отмечается, что что в Ташкенте подобных землетрясений не было уже давно, а в последние годы они не превышают силы в 4 балла.
В самой южной Сурхандарьинской области Узбекистана местами сила толчков достигала 6 баллов.
О пострадавших и разрушениях информации не поступало.
Как сообщалось ранее, разрушительное землетрясение произошло в Турции и Сирии 6 февраля, вследствие чего множество жилых зданий было разрушено. Стихийное бедствие унесло жизни более 40 тысяч человек в Турции и нанесло ущерба на десятки миллиардов долларов, еще о почти 6 тысячах жертв сообщалось в Сирии.