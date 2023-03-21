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Підпал ФСБ у Ростові: російські партизани взяли на себе відповідальність і розповіли, скільки коштувала диверсія

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Влад Пєрязєв Влад Пєрязєв
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Кадри пожежі у будівлі ФСБ Новина оновлена 21 березня 2023, 16:04
Кадри пожежі у будівлі ФСБ. Фото фото з відкритих джерел

Партизани розповіли, з чого робили вибухівку

Відповідальність за масштабну пожежу у будівлі ФСБ в російському Ростові 16 березня взяли на себе партизани. Нагадаємо, що 16 березня зранку у Ростові-на-Дону спалахнуло приміщення ФСБ. Дехто чув вибух.

Партизанський рух "Чорний міст" узяв на себе відповідальність за пожежу у Прикордонному управлінні служби безпеки рф. Вони розповіли у своєму Telegram-каналі подробиці підготовки та реалізації плану. За їхніми словами, вони виготовили трикілограмовий вибуховий пристрій.

""Чорний міст" бере на себе відповідальність, точніше – заявляє співавторство у вирощуванні бавовни у будівлі прикордонного управління ФСБ у Ростові-на-Дону". Офіційні особи заявили, що там замкнула проводка та вибухнули місткості з пальним. Майже не збрехали, але є нюанси. Місткість була одна, об'ємом близько 3-х літрів. У ньому було пальне під назвою "Аммонал", близько 3 кг. У середині була менша місткість, з іншим пальним під назвою "триперекис ацетону". Усередині маленької місткості була лампочка на 3,5 від кишенькового ліхтарика".

За словами руху, ФСБ є в країні оплотом лицемірства, насильства та несправедливості. Саме співробітники цієї структури фабрикують кримінальні справи проти неугодних, "віджимають" бізнес у підприємців, влаштовують диверсії проти мирних жителів, катують опозиціонерів і фізично усувають "конкурентів".

З початку подій в Україні ще ніхто з партизанів не віддавав належної уваги атакам на будівлі їхнього відомства чи на самих представників спецслужби, зазначають партизани і додають, що підпал військкомату не можна порівняти за значущістю зі знищенням будівлі структури ФСБ.

Повідомлення "Чорного мосту" про причетність до вибухів

"Чорний міст" закликав інших партизанів перемикатися на більш значущі цілі. Там зазначили, що вони є співавторами диверсії у Ростові – зокрема, надали певній людині впевненість і розширення можливостей. Також поділилися "бюджетом" операції:

"Прямі витрати на підготовку та виконання акції — близько 5 Монеро або 50 тисяч рублів. Виготовлення вибухового пристрою – найменша частина витрат та роботи. 95%-99% — це підготовка, маскування та приховування слідів. Уся сума зібрана донатами у криптовалюті", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Зеленського заявили, що пожежа у Ростові є наслідком переходу росії до внутрішнього конфлікту, в який Україна не втручається. А напередодні ввечері в окупованому Джанкої знищили потяг із ракетами "Кинжал".

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#ФСБ #Ростов-на-Дону #Партизани