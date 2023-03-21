Підпал ФСБ у Ростові: російські партизани взяли на себе відповідальність і розповіли, скільки коштувала диверсія

Партизани розповіли, з чого робили вибухівку

Відповідальність за масштабну пожежу у будівлі ФСБ в російському Ростові 16 березня взяли на себе партизани. Нагадаємо, що 16 березня зранку у Ростові-на-Дону спалахнуло приміщення ФСБ. Дехто чув вибух.

Партизанський рух "Чорний міст" узяв на себе відповідальність за пожежу у Прикордонному управлінні служби безпеки рф. Вони розповіли у своєму Telegram-каналі подробиці підготовки та реалізації плану. За їхніми словами, вони виготовили трикілограмовий вибуховий пристрій.

""Чорний міст" бере на себе відповідальність, точніше – заявляє співавторство у вирощуванні бавовни у будівлі прикордонного управління ФСБ у Ростові-на-Дону". Офіційні особи заявили, що там замкнула проводка та вибухнули місткості з пальним. Майже не збрехали, але є нюанси. Місткість була одна, об'ємом близько 3-х літрів. У ньому було пальне під назвою "Аммонал", близько 3 кг. У середині була менша місткість, з іншим пальним під назвою "триперекис ацетону". Усередині маленької місткості була лампочка на 3,5 від кишенькового ліхтарика".

За словами руху, ФСБ є в країні оплотом лицемірства, насильства та несправедливості. Саме співробітники цієї структури фабрикують кримінальні справи проти неугодних, "віджимають" бізнес у підприємців, влаштовують диверсії проти мирних жителів, катують опозиціонерів і фізично усувають "конкурентів".

З початку подій в Україні ще ніхто з партизанів не віддавав належної уваги атакам на будівлі їхнього відомства чи на самих представників спецслужби, зазначають партизани і додають, що підпал військкомату не можна порівняти за значущістю зі знищенням будівлі структури ФСБ.

"Чорний міст" закликав інших партизанів перемикатися на більш значущі цілі. Там зазначили, що вони є співавторами диверсії у Ростові – зокрема, надали певній людині впевненість і розширення можливостей. Також поділилися "бюджетом" операції:

"Прямі витрати на підготовку та виконання акції — близько 5 Монеро або 50 тисяч рублів. Виготовлення вибухового пристрою – найменша частина витрат та роботи. 95%-99% — це підготовка, маскування та приховування слідів. Уся сума зібрана донатами у криптовалюті", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Зеленського заявили, що пожежа у Ростові є наслідком переходу росії до внутрішнього конфлікту, в який Україна не втручається. А напередодні ввечері в окупованому Джанкої знищили потяг із ракетами "Кинжал".