Правоохоронці затримали росіян, які причетні до організації пожеж у двох регіонах

У росії сьогодні нещасливий день. Зранку палала будівля ФСБ у Ростові, а пізніше стало відомо ще про дві події у різних містах.

Як повідомив Денис Казанський, у Підмосков’ї військовий пенсіонер із саморобним вогнеметом підпалив будівлю колишнього відділу морської інженерної служби. Постраждали троє осіб, у однієї дівчини 30% тіла обпалені.

Інцидент стався у підмосковному селищі Гірки-25 Дмитрівського ДО. Колишній співробітник місцевої УК увірвався до 3-поверхової офісної будівлі, облив бензином одне з приміщень та підпалив саморобним вогнеметом. Причиною такої поведінки стало звільнення на сьогоднішній планерці. Відомо, що однією з трьох постраждалих стала 33-річна дівчина, яка отримала опіки 30% тіла. Палія вже затримала поліція.

Ще одна подія сталася у місті Волгограді. Чоловік 27 років на мотоциклі заїхав на Мамаєв курган в об’їзд шлагбауму. Зупинившись на братській могилі, він спробував підпалити бензобак свого мотоцикла, на якому також було встановлено запальний пристрій.

Зловмисника побачив охоронець, який і викликав правоохоронців. Слідчий комітет вже завів на нього справу за статтею за "замах на пошкодження об’єктів культурної спадщини народів рф".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, хто стоїть за вибухом будівлі ФСБ у Ростові. Українська влада впевнена, що таким чином у росії назріваю заколоти.