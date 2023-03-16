День огня в россии: кроме Ростова произошли еще два "пламенных" ЧП

Правоохранители задержали россиян, которые причастны к организации пожаров в двух разных регионах

В россии сегодня несчастливый день. Сутра пылало здание ФСБ в Ростове, а позже стало известно еще о двух происшествиях в разных городах.

Как сообщил Денис Казанский, в Подмосковье военный пенсионер с самодельным огнеметом поджог здание бывшего отдела морской инженерной службы. Пострадали три человека, у одной девушки 30% тела обожжены.

Инцидент произошел в подмосковном поселке Горки-25 Дмитровского ГО. Бывший сотрудник местной УК ворвался в 3-этажное офисное здание, облил бензином одно из помещений и поджег самодельным огнеметом. Причиной такого поведения стало увольнение на сегодняшней планерке. Известно, что одной из трех пострадавших стала 33-летняя девушка — она получила ожоги 30% тела. Поджигателя уже задержала полиция.

Еще одно происшествие произошло в городе Волгограде. Мужчина 27 лет на мотоцикле заехал на Мамаев курган в объезд шлагбаума. Остановившись на братской могиле, он попытался поджечь бензобак своего мотоцикла, на котором также было установлено зажигательное устройство.

Злоумышленника заметил охранник, который и вызвал правоохранителей. Следственный комитет уже завел на него дело по статье за "покушении на повреждение объектов культурного наследия народов рф".

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, кто стоит за взрывом здания ФСБ в Ростове. Украинские власти уверены, что таким образом в россии назреваю мятежи.