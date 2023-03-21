Поджог ФСБ в Ростове: российские партизаны взяли на себя ответственность и рассказали, сколько стоила диверсия

Партизаны рассказали, из чего делали взрывчатку

Ответственность за масштабный пожар в здании ФСБ в Ростове 16 марта взяли на себя партизаны. Напомним, что утром в четверг на прошлой неделе в Ростове-на-Дону вспыхнуло помещение ФСБ. Некоторые люди слышали взрыв.

Партизанское движение "Черный мост" взяло на себя ответственность за пожар в пограничном управлении службы безопасности рф. Они рассказали в своем Telegram-канале подробности подготовки и реализации плана. По их словам, они изготовили трехкилограммовое взрывное устройство.

"Черный мост" берет на себя ответственность, точнее — заявляет соавторство в выращивании хлопка в здании пограничного управления ФСБ в Ростове-на-Дону. Официальные лица заявили, что там замнула проводка и взорвались емкости с горючим. Почти не соврали, но есть нюансы. Емкость была одна, объемом около 3‑х литров. В ней было горючее под названием "Аммонал", около 3 кг. В середине была меньшая емкость, с другим горючим под названием "трехперекись ацетона". Внутри маленькой емкости была лампочка на 3,5 от карманного фонарика.

По словам движения, ФСБ является в стране оплотом лицемерия, насилия и несправедливости. Именно сотрудники этой структуры фабрикуют уголовные дела против неугодных, "отжимают" бизнес у предпринимателей, устраивают диверсии против мирных жителей, пытают оппозиционеров и физически устраняют "конкурентов".

С начала событий в Украине еще никто из партизан не уделял должного внимания атакам на здания их ведомства или на самих представителей спецслужбы, отмечают партизаны и добавляют, что поджог военкомата не сравним по значимости с уничтожением здания структуры ФСБ.

"Черный мост" призвал других партизан переключаться на более значимые цели. Там отметили, что они соавторы диверсии в Ростове – в частности, придали определенному человеку уверенность и расширение возможностей. Также поделились "бюджетом" операции:

"Прямые затраты на подготовку и выполнение акции — около 5 Монеро или 50 тысяч рублей. Изготовление взрывного устройства — наименьшая часть затрат и работы. 95%-99% — это подготовка, маскировка и сокрытие следов. Вся сумма собрана донатами в криптовалюте", - говорится в сообщении.

Напомним, у Зеленского заявили, что пожар в Ростове является следствием перехода россии к внутреннему конфликту, в который Украина не вмешивается. А накануне вечером в оккупированном Джанкое уничтожили поезд с ракетами "Кинжал".