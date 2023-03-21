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У Генштабі ЗСУ пояснили причину удару по Джанкою

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Яна Порохня Яна Порохня
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Ракети "Калібр" могли везти на материк для нового удару Новина оновлена 21 березня 2023, 20:08
Ракети "Калібр" могли везти на материк для нового удару. Фото Ілюстративне фото

ЗСУ порушили логістику окупантів на півострові та материковій частині України

У ЗСУ пояснили для чого вдарили по Джанкою 20 березня. Знищені російські "Калібри" не були б використані кораблями в Чорному морі, але все ж таки несли загрозу безпеці України.

Про це під час брифінгу розповів в.о. начальника Головного управління бойових ударних систем Генерального штабу ЗСУ полковник Сергій Баранов. За його словами, вибухи у Криму порушили логістичне забезпечення окупантів.

Ракети "Калібр", який ЗСУ знищили на залізничній станції в Джанкої, не були призначені для Чорноморського флоту росії. Цей транспортний вузол дуже далекий від Севастополя, і призначений для зв’язку з материковою частиною України. Окупанти могли перекинути ракети до Мелітополя чи окупованої частини Херсонської області.

"Одна з причин завдання цього удару була якраз або повна зупинка, або перешкоджання логістичному забезпеченню тих угруповань противника, які знаходяться на нашій території", — зазначив Сергій Баранов.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, скільки ракет могли втратити росіяни у Джанкої. За словами експерта, одна ракетна зарядка для Чорноморського флоту рф становить 16-18 ракет.

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#Крим #Вибухи #Джанкой #Калібр