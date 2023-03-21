В Генштабе ВСУ объяснили причину удара по Джанкою

ВСУ нарушили логистику оккупантов на полуострове и материковой части Украины

В ВСУ объяснили для чего ударили по Джанкою 20 марта. Уничтоженные российские "Калибры" не были бы использованы кораблями в Черном море, но все же несли угрозу безопасности Украины.

Об этом во время брифинга рассказал и.о. начальника Главного управления боевых ударных систем Генерального штаба ВСУ полковник Сергей Баранов. По его словам, взрывы в Крыму нарушили логистическое обеспечение оккупантов.

Ракеты "Калибр", который ВСУ уничтожили на железнодорожной станции в Джанкое не были предназначены для Черноморского флота россии. Этот транспортный узел слишком далеко от Севастополя, и предназначен для связи с материковой частью Украины. Оккупанты могли перебросить ракеты в Мелитополь или оккупированную часть Херсонской области.

"Одна из причин нанесения этого удара была как раз или полная остановка, или препятствование логистическому обеспечению тех группировок противника, которые находятся на нашей территории", — отметил Сергей Баранов.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, сколько ракет могли потерять россияне в Джанкое. По словам эксперта, одна ракетная зарядка для Черноморского флота рф составляет 16-18 ракет.