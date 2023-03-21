Подрыв "Калибров" в Джанкое: сколько ракет могла потерять армия оккупантов

Эксперт Михаил Жирохов объяснил "Телеграфу" важность удара по военным целям в Крыму

Успешная атака дронов на оккупированный Крым, в результате которой уничтожили ракеты "Калибр НК" в железнодорожном эшелоне в Джанкое, произошла благодаря длительной подготовке и работе украинской разведки без привязки к определенным политическим событиям. Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал военный эксперт, публицист Михаил Жирохов.

Он скептически оценивает политическую составляющую в уничтожении ракет, произошедшем как раз после вероятного приезда диктатора рф путина на территорию Автономной Республики Крым.

"Я бы не стал связывать эти два события (приезд путина в АРК и удар по поезду в Джанкое. — Авт.), потому что подготовка такого налета занимает не одну неделю. Это не делается за день-два. Даже если конкретно сейчас обнаружили данную цель, и этот эшелон едет. Кстати, до сих пор сомневаюсь, что был такой эшелон. Потому что подрыв нескольких килограмм взрывчатки выглядит не так. Но будем верить официальным заявлениям и говорить об уничтожении именно "Калибров". Это может быть или подготовленная акция (которую готовили некоторое довольно длительное время), или была реакция на актуальную разведывательную информацию. То есть кто-то из информаторов сказал, что вот сейчас есть этот эшелон. Поэтому и нанесли такой удар, а не подготовили его под какие-то политические события, поскольку это сложная и непростая работа. Ведь это оккупированная территория более 8 лет, и без участия агентуры такое сделать практически невозможно", — отмечает он.

Джанкой

Оценивая возможное количество уничтоженных "Калибров" в Джанкое, эксперт напомнил, что одна ракетная зарядка для Черноморского флота рф составляет 16-18 ракет. До широкомасштабных военных действий оккупанты перевозили в одном эшелоне не более 8 ракет. Сейчас, возможно, это количество увеличилось. Но, по словам Жирохова, сколько именно сейчас их транспортируют россияне по железной дороге, точно неизвестно.

"Но чтобы вы понимали, это должен быть мощный взрыв, и он не попал ни на какие кадры. Возможно, там были какие-то элементы из этих ракет. Возможно, не сами ракеты. Если бы был такой яркий мощный взрыв, тогда можно было бы эти слова Кирилла Буданова как-то понять. А тот взрыв, который я лично видел на видео, мягко говоря, не такой мощный", — объясняет он.

Как сообщалось, вечером 20 марта во временно оккупированном Крыму были замечены беспилотники, а утром на полуострове уже раздавались взрывы. Местные жители в соцсетях активно делились кадрами из Джанкоя, на которых слышны характерные звуки летящего БПЛА, автоматная очередь и взрывы.

"Телеграф" писал также, что в Крыму раздались взрывы в день годовщины оккупации полуострова россиянами. Накануне власти россии заявляли жителям полуострова, что они находятся под надежной защитой.