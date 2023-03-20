Что не так с визитом путина в Крым и Мариуполь: политолог указал на интересные детали

Александр Палий объяснил "Телеграфу", почему незаконный приезд диктатора оказался тусклым

Последний незаконный визит российского диктатора путина в оккупированные Крым и Мариуполь — определенная попытка руководителя кремля скопировать поездки на передовую президента Украины Владимира Зеленского, а также стал несколько блеклым и неубедительным пропагандистским шагом.

Такое мнение в комментарии "Телеграфу" высказал политолог, историк Александр Палий.

"Во-первых, этот визит должен был показать внутренней фашистской публике россии, что путин не трус. Мол, что он тоже может посещать прифронтовые зоны, что не только Зеленский может постоянно приезжать к линии фронта, но и он способен куда-то уехать. Во-вторых, путин одновременно пытается показать китайцам, что, мол, по поводу Мариуполя и Крыма — "вопрос решен". То есть, что там никаких срывов (политики кремля, - Авт.) не будет", — отмечает эксперт.

По словам Палия, несмотря на попытки российской пропаганды показать, что в Крыму и Мариуполе все стабильно и "идет по плану", настроения коллаборантов и окупантов на захваченных территориях продолжают ухудшаться, и они готовятся к бегству в россию. А пышных мер на годовщину аннексии АРК не было, ведь "россиянам сейчас не до празднований".

"На фоне поражений россиян, думаю, настроение среди населения в Крыму такое, что празднование аннексии нельзя было организовать, чтобы это выглядело убедительно. Это достаточно трудно. Там оккупантам сейчас не до празднований. Там местные "чиновники" уже пакуют чемоданы. То есть те оккупанты, которые не хотят в украинскую тюрьму", — говорит политолог.

Он также обратил внимание на один показательный момент, который произошел во время визита путина во временно оккупированный Мариуполь, когда женщина крикнула диктатору рф, что его слова — "это все неправда и показуха". Причем ее слова, адресованные путину, попали на запись видеокамер и в эфиры российских телеканалов.

"Это случилось, потому что Мариуполь всячески подтверждает, что это город — Украина. Сколько бы путин не ездил по россии, ни разу за 20 лет такого подобного я не припомню. Чтобы кто-то в россии кричал, что это показуха, что это неправда и так далее. То есть эти же люди в Мариуполе идут на риск. Просто из чистой любви к правде они могут поплатиться даже жизнью. Ведь россия — тоталитарное фашистское государство. Мы видим, что фактически и сейчас население Мариуполя достаточно проукраинское", — отмечает он.

Как сообщалось, в Украине жестко отреагировали на поездку военного преступника владимира путина во временно оккупированный Мариуполь. В частности, в Офисе президента назвали это цинизмом, а также отметили, что преступники часто возвращаются на места своих преступлений.

Также "Телеграф" писал, пока в Крыму постоянно происходят взрывоопасные инциденты российский диктатор путин, вероятно в последний раз, поздравил крымчан с годовщиной оккупации. Причем очередные нарративы главы кремля спровоцировали шквал шуток и насмешек в соцсетях.