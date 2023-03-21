Підрив "Калібрів" у Джанкої: скільки ракет могла втратити армія окупантів

Експерт Михайло Жирохов пояснив "Телеграфу" важливість удару по військових цілях в Криму

Успішна атака дронів на окупований Крим, в результаті якої знищили ракети "Калібр НК" в залізничному ешелоні в Джанкої, відбулась завдяки тривалій підготовці і роботі української розвідки без прив'язки до певних політичних подій. Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив військовий експерт, публіцист Михайло Жирохов.

Він скептично оцінює політичну складову в знищенні ракет, яке сталося як раз після імовірного приїзду диктатора рф путіна на територію Автономної республіки Крим.

"Я би не став пов'язувати ці дві події (приїзд путіна в АРК і удар по потягу в Джанкої. — Авт.), тому що підготовка такого нальоту займає не один тиждень. Це не робиться за день-два. Навіть, якщо зараз виявили дану ціль, і цей ешелон їде. До речі, досі сумніваюсь, що був такий ешелон. Тому що підрив декількох кілограм вибухівки виглядає не так. Але будемо вірити офіційним заявам і говорити про знищення саме "Калібрів". Це може бути або підготовлена акція (яку готували деякий досить тривалий час), або була реакція на актуальну розвідувальну інформацію. Тобто, хтось з інформаторів сказав, що ось зараз є цей ешелон. Тому й нанесли такий удар. А не підготовлений під якісь політичні події. Оскільки це складна і непроста робота. Адже це окупована територія більше 8 років, і без участі агентури таке зробити практично неможливо", — зазначає він.

Джанкой

Оцінюючи можливу кількість знищених "Калібрів" у Джанкої, експерт нагадав, що одна ракетна зарядка для Чорноморського флоту рф становить 16-18 ракет. До широкомасштабних військових дій окупанти перевозили в одному ешелоні не більше 8 ракет. Зараз, можливо, ця кількість збільшилась. Але, за словами Жирохова, скільки саме зараз їх транспортують росіяни по залізниці, достеменно невідомо.

"Але щоб ви розуміли, це повинен бути потужний вибух, і він не потрапив ні на які кадри. Можливо, там були якісь елементи з цих ракет. Можливо, не самі ракети. Якщо був би такий яскравий потужний вибух, тоді можна було б ці слова Кирила Буданова якось зрозуміти. А той вибух, який я особисто бачив на відео, м'яко кажучи, не є таким потужним", — пояснює він.

Як повідомлялось, ввечері 20 березня у тимчасово окупованому Криму було помічено безпілотників, а зранку на півострові вже лунали вибухи. Місцеві жителі в соцмережах активно ділилися кадрами з Джанкоя, на яких чути характерні звуки БПЛА, що летить, автоматна черга і вибухи.

"Телеграф" писав також, що у Криму пролунали вибухи в день роковин окупації півострова росіянами. Напередодні влада Росії заявляла жителям півострова, що вони під надійним захистом.