Що не так з візитом путіна в Крим і Маріуполь: політолог вказав на цікаві деталі

Олександр Палій пояснив "Телеграфу", чому незаконний приїзд диктатора виявився дещо бляклим

Останній незаконний візит російського диктатора путіна в окуповані Крим та Маріуполь — певна спроба очільника кремля скопіювати поїздки на передову президента України Володимира Зеленського, а також став дещо бляклим і непереконливим пропагандистським кроком.

Таку думку в коментарі "Телеграфу" висловив політолог, історик Олександр Палій.

"По-перше, цей візит мав показати внутрішній фашистській публіці росії, що путін не боягуз. Мовляв, що він теж може відвідувати прифронтові зони, що не тільки Зеленський може постійно приїжджати до лінії фронту, а і він здатен кудись поїхати. По-друге, путін водночас намагається показати китайцям, мовляв, що з приводу Маріуполя і Криму — "питання вирішено". Тобто, що там ніяких зривів (політики кремля, — Авт.) не буде", — зазначає експерт.

За словами Палія, попри спроби російської пропаганди показати, що в Криму та Маріуполі все стабільно і "йде за планом", настрої колаборантів та окупантів на захоплених територіях продовжують погіршуватися, і вони готуються до втечі у рф. А пишних заходів на річницю анексії АРК не було, адже "росії зараз не до святкувань".

"На фоні поразок росіян, думаю, настрої серед населення у Криму таке, що святкування анексії не можна було організувати, аби це виглядало переконливо. Це достатньо важко. Там окупантам зараз не до святкувань. Там місцеві "чиновники" вже пакують валізи. Ті окупанти, які не хочуть в українську в'язницю", — каже політолог.

Він також звернув увагу на один показовий момент, який стався під час візиту путіна в тимчасово окупований Маріуполь, коли жінка вигукнула диктатору рф, що його слова — "це все неправда і показуха". Ії слова, адресовані путіну, потрапили на запис відеокамер і в ефіри російських телеканалів.

"Тому що Маріуполь всіляко підтверджує, що це місто — Україна. Скільки б путін не їздив по росії, жодного разу за 20 років, такого щось подібного я не пригадую. Щоб хтось у росії кричав, що це показуха, що це неправда і так далі. Тобто, ці ж люди в Маріуполі йдуть на ризик. Просто з чистої любові до правди вони можуть поплатитися навіть життям. Адже росія — тоталітарна фашистська держава. Ми бачимо, що фактично і зараз населення Маріуполя достатньо проукраїнське", — зазначає він.

Як повідомлялося, в Україні жорстко відреагували на поїздку військового злочинця володимира путіна у тимчасово окупований Маріуполь. Так, в Офісі президента назвали це цинізмом, а також зауважили, що злочинці часто повертаються на місця своїх злочинів.

Також "Телеграф" писав, поки в Криму постійно відбуваються вибухонебезпечні інциденти російський диктатор путін, ймовірно востаннє, привітав кримчан із річницею окупації. Причому чергові наративи очільника кремля спровокували шквал кепкувань та насміхань у соцмережах.