Перші слова Сі Цзіньпіна в москві: заявив, що "стоятиме разом з росією"

Китайський лідер має намір обговорити з путіним двосторонні міжнародні питання

Сьогодні, 20 березня, лідер Китаю Сі Цзіньпін приїхав до росії, де в нього має відбутися зустріч з російським президентом володимиром путіним. Після прибуття до столиці рф він заявив, що Китаю і росія — це добрі сусіди й надійні партнери.

За його словами, Китай готовий разом із росією стояти на варті світопорядку, заснованого на міжнародному праві. Про це повідомляє російська пропагандистська агенція ТАСС.

"Радий по запрошенню президента володимира володимировича путіна знову прибути на землю нашого близького сусіда з державним візитом. Від імені китайського уряду та народу висловлюю щирі слова привітання та найкращі побажання уряду та народу росії", — цитує агентство Сі Цзіньпіна.

Китайський лідер має намір обговорити з путіним двосторонні міжнародні питання. Також під час зустрічі вони мають намітити план стратегічної взаємодії.

"Чекаю, що в ході візиту буду з президентом володимиром путіним докладно обмінюватися думками з питань двосторонніх відносин і важливих регіональних і міжнародних тем, що становлять взаємний інтерес, намічати план розвитку стратегічної взаємодії та практичної співпраці", — пише ТАСС з посиланням на слова Сі Цзіньпіна.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Китаї відреагували на рішення Міжнародного кримінального суду про видачу ордера на арешт путіна. На думку представника МЗС Китаю, МКС має зайняти справедливу позицію.