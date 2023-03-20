У Лондоні збиратимуть гроші на суд над путіним

У конференції, створеній для збору коштів на роботу суду, візьмуть участь понад 40 країн

Прокурор Міжнародного кримінального суду (МКС), що видав ордер на арешт президента росії володимира путіна, має намір клопотати про додаткові гроші для розслідування воєнних злочинів росії, у тому числі потенційне судове переслідування самого російського диктатора.

Збір коштів на фінансування роботи суду стане метою конференції в Лондоні у понеділок, яка була організована спільно з Великою Британією та урядом Нідерландів. Бюджет МКС не збільшився, попри те, що зараз в Україні працює 40 слідчих. Про це пише The Guardian.

Зазначається, що виданий ордер на арешт путіна може призвести до послаблення вимог усередині України та серед експертів щодо створення спецтрибуналу для російського президента. У той самий час спеціальний трибунал для володимира путіна став би ефективнішим інструментом, оскільки йому не потрібно було б доводити причинно-наслідковий зв’язок між окремими воєнними злочинами й російським керівництвом.

У конференції, яка була створена заступником прем’єр-міністра Великобританії Домініком Раабом та міністром юстиції та безпеки Нідерландів Діланом Ешілгоз-Зегеріусом з метою збору коштів, беруть участь понад 40 країн. Для фінансування роботи МКС Великобританія надає додаткові 395 000 фунтів стерлінгів. З української сторони братимуть участь міністр юстиції Денис Малюська та генпрокурор Андрій Костін. Вони, своєю чергою, впевнені, що рішення про видачу ордену на арешт путіна не усуває необхідність створення спецтрибуналу.

На цей момент деякі країни, включаючи Велику Британію, ще не підтримали ініціативу створення спецтрибуналу, побоюючись, що це може перешкодити роботі МВС, що тільки почалася. А на початку березня поточного року, коли президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що підтримує створення спеціального трибуналу.

У матеріалі вказується, що рішення МКС про судове переслідування володимира путіна не має безпосереднього практичного значення, оскільки росія не підписала Римський статут і не визнає авторитету суду. Теоретично країни, які підписали угоду, зобов’язуються заарештувати путіна, якщо той ступить на їхню землю. Хоча російський диктатор рідко залишає територію своєї країни, але влітку цього року він мав приїхати на саміт БРІКС за участю Бразилії, росії, Індії, Китаю та Південної Африки в Південній Африці.

При цьому речник президента ПАР Сиріла Рамафоса заявив, що усвідомлює свої обов’язки.

"Ми як уряд усвідомлюємо наші юридичні зобов’язання. Однак до саміту ми продовжимо взаємодію з різними відповідними зацікавленими сторонами", — сказав Вінсент Магвенья.

Варто додати, що раніше ПАР проігнорувала ордер на арешт президента Судану Омара аль-Башира, який відвідував країну 2015 року.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що після видачі ордера на арешт російського диктатора більша кількість українців стала вірити, що путін і лукашенко будуть покарані за свої дії.