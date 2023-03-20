В Лондоне будут собирать деньги на суд над путиным

В конференции, созданной для сбора средств на работу суда, примут участие более 40 стран

Прокурор Международного уголовного суда (МУС), выдавшего ордер на арест президента рф владимира путина, намерен ходатайствовать о дополнительных деньгах для расследования военных преступлений россии, в том числе потенциальное судебное преследование самого российского диктатора.

Сбор средств на финансирование работы суда стал целью конференции в Лондоне в понедельник, которая была организована совместно с Великобританией и правительством Нидерландов. Бюджет МУС не увеличился, несмотря на что сейчас в Украине работает 40 следователей. Об этом пишет The Guardian.

Отмечается, что выданный ордер на арест путина может привести к ослаблению требований внутри Украины и среди экспертов о создании спецтрибунала для российского президента. В то же время специальный трибунал для владимира путина стал бы более эффективным инструментом, так как ему не нужно было бы доказывать причинно-следственную связь между отдельными военными преступлениями и российским руководством.

В конференции, которая была создана заместителем премьер-министра Великобритании Домиником Раабом и министром юстиции и безопасности Нидерландов Диланом Ешилгоз-Зегериусом с целью сбора средств, принимают участие более 40 стран. Для финансирования работы МУС Великобритания предоставляет дополнительные 395 тысяч фунтов стерлингов. С украинской стороны будут участвовать министр юстиции Денис Малюська и генпрокурор Андрей Костин. Они в свою очередь уверены, что решение о выдаче ордена на арест путина не устраняет необходимость создания спецтрибунала.

На данный момент некоторые страны, включая Великобританию, еще не поддержали инициативу создания спецтрибунала, опасаясь, что это может помешать только начавшейся работе МУС. А в начале марта текущего года когда президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что поддерживает создание специального трибунала.

В материале указывается, что решение МУС о судебном преследовании владимира путина не имеет непосредственного практического значения, так как россия не подписала Римский статут и не признает авторитет суда. Теоретически страны, которые подписали соглашение, обязуются арестовать путина, если тот ступит на их землю. Хотя российский диктатор редко покидает территорию своей страны, но летом этого года он должен был повестить саммит БРИКС с участием Бразилии, россии, Индии, Китая и Южной Африки в Южной Африке.

При этом пресс-секретарь президента ЮАР Сирила Рамафоса заявил, что осознает свои обязанности.

"Мы, как правительство, осознаем наши юридические обязательства. Однако до саммита мы продолжим взаимодействие с различными соответствующими заинтересованными сторонами", — сказал Винсент Магвенья.

Стоит добавить, что ранее ЮАР проигнорировала ордер на арест президента Судана Омара аль-Башира, который посещал страну в 2015 году.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что после выдачи ордера на арест российского диктатора большее количество украинцев стали верить, что путин и лукашенко понесут наказание за свои действия.