"Назначили в очередные Милошевичи": террорист Гиркин спрогнозировал дальнейшую судьбу диктатора путина

По мнению гиркина, Запад решил создать юридические основания для победы Украины в войне

После решения Международного уголовного суда в Гааге (МКС) выдать ордер на арест кремлевского диктатора путина его судьба, кажется, становится очевидной даже для российских "ура-патриотов" вроде международного террориста игоря гиркина (стрелкова).

Последний поддержал истерику российских чиновников и пропагандистов, спрогнозировав, что таким образом Запад решил создать юридические основания победных результатов войны в Украине.

"Путина предсказуемо "определили в очередные Милошевичи" (Каддафи, Саддамы и т.д.) и готовятся расправиться с ним также, как со всеми предыдущими ", — написал он в своем Telegram.

Также Гиркин утверждает, что если бы на Западе были бы сомнения по поводу победы Украины — там бы от таких решений воздержались.

"Не будь недавние "дорогие и уважаемые партнеры" ("заносоводцы") настолько уверены — они воздержались бы от таких наглых действий", — уверен террорист.

Как известно, 17 марта Международный суд Гааги заявил о причастности лидера рф владимира путина к депортации украинских детей и выписал международный ордер на его арест, а также арест уполномоченной по правам ребенка в России марии львовой-беловой.

Ранее за историю своего существования МКС выписывал аналогичные ордера по отношению к трем мировым лидерам — их истории завершились печально. Речь идет о президенте Судане Омаре аль-Башире, лидере Ливии Муаммаре Каддафи, а также президенте Кот-д’Ивуара Лоране Гбагбо. Все они были причастны к геноциду и преступлениям против человечества.

Напомним, что по мнению генпрокурора Украины Андрея Костина, решение Международного суда в Гааге приведет к тому, что российский диктатор Владимир Путин не сможет покидать территорию России так как за пределами страны его ждет тюрьма. По словам Костина, решение суда должны выполнять все страны, признающие юрисдикцию Международного уголовного суда – а это, на минутку, 123 страны!