"Арест путина в Гааге": нейросеть показала, как это будет выглядеть

Нейросеть Midjourney создала цикл занимательных постеров на тему

На волне сообщений о том, что Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест президента рф владимира путина, нейросеть Midjourney смоделировала цикл картин на эту тему.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает аэро-, фото- и видеооператор Александр Гончаров, который и опубликовал занимательные постеры.

В цикле "Арест путина в Гааге" российский диктатор изображен в довольно большом возрастном диапазоне: от 30-летнего лысеющего мужчины до дряхлеющего старикана "за 70". Но каждый раз его сопровождают крепкие мужчины в форме.

Напомним, что путину и т.наз. "уполномоченной по правам ребенка" марии львовой-беловой вменяют принудительную депортацию в россию, а по сути — похищение украинских детей.

Также "Телеграф" сообщал, что официальный представитель МИД россии мария захарова заявила, что решение МУС об аресте путина является "ничтожным" для россии, ведь сама страна-агрессор с ним не сотрудничает. Тем не менее, для диктатора существует опасность задержания сразу в 120 с лишним странах-участницах Римского статута Международного уголовного суда.