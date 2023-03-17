"россия обжаловать не сможет": экс-министр юстиции о последствиях ордера на арест путина

Николай Онищук объяснил "Телеграфу", какие последствия будет иметь решение МКС для главы кремля

В пятницу, 17 марта, Международный уголовный суд (МКС) выдал ордер на арест российского диктатора владимира путина и "уполномоченной россии по правам детей" Марии Львовой-Беловой. В рф уже взялись комментировать это резонансное решение — первой по этому поводу высказалась мария захарова.

В то же время ордер МКС для путина прокомментировали и в Офисе президента Украины, а также в отечественном МИДе.

"Телеграф" спросил Николая Онищука, бывшего министра юстиции, доктора юридических наук, экс-нардепа, что означает это решение МКС против путина и какие оно будет иметь последствия для главы кремля.

— Что все-таки означает с технической точки зрения это решение МКС?

— Во-первых, что касается техническо-юридического компонента, это решение будет иметь значительные последствия. Поскольку страны, являющиеся членами-участниками Международного уголовного суда в Гааге, обязаны осуществить меры в случае, когда путин и Львова-Белова будут находиться на их территории (под юрисдикцией этих стран), относительно их ареста.

Что касается других юрисдикций, то это будет возможно, если они примут решение признать легитимным ордер, выданный Международным судом в Гааге.

Во-вторых, конечно, важно общественно-политическое значение этого решения МКС, особенно накануне визита главы Китая Си Цзиньпина в москву. С точки зрения, как же теперь международное сообщество идентифицирует владимира путина в контексте тех преступлений, в которых его обвиняют.

Думаю, теперь очень важно, чтобы как можно больше стран присоединились к признанию этого решения, включая Интерпол. С тем, чтобы российский диктатор не смог по сути уехать за пределы своей страны. Кроме разве что его сателлитов, хорошо известных по голосованию на Генеральной ассамблее ООН.

— Сможет ли россия как-то обжаловать данное решение о выдаче ордера?

– Нет. Пока нет таких возможностей. Во-первых, как мы знаем, россия не является подписателем-участником Международного уголовного суда и не признает его юрисдикции. Поэтому такого способа обжалования данного решения для россии просто не существует. Поскольку они не являются участниками этого суда.

Во-вторых, очевидно, россия будет заявлять (собственно, как это уже было), что они не признают юрисдикцию МКС. Но даже без этого заявления было понятно, что россияне будут занимать именно такую позицию.

Но еще раз подчеркиваю, что это в значительной степени укрепляет международную солидарность тех стран, которые осудили агрессию россии против Украины. И, возможно, это один из важных шагов юридического содержания (характера) в международно-правовом контексте.

— Каким образом страны, не признающие юрисдикцию МКС, смогут приобщиться к признанию ордера на арест путина, нужны какие-то соответствующие решения их парламентов или правительств?

— Нет, это не требует принятия решений парламентов. Для этого достаточно процедуры для признания решений международных судов, судов других стран. Такие шаги, собственно, предусмотрены национальными законодательствами и, как правило, касаются только таких институтов, как министерств юстиции, судов и судебной системы как таковой. То есть, это не требует дополнительных каких-либо решений парламентов этих стран.