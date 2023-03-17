В ОП и МИД прокомментировали ордер на арест путина

В Украине уверены, что это только начало

Международный суд в Гааге (МУС) 17 марта выдал ордер на арест владимира путина и "уполномоченной рф по правам ребёнка" Марии Львовой-Беловой. В Украине уже успели прокомментировать это решение.

Об этом пишет "Телеграф" со ссылкой на главу ОП Андрея Ермака и главу МИД Дмитрия Кулебу.

Ермак подчеркнул, что путина и белову подозревают в незаконном принудительном перемещении украинских детей, а Украина работает по этому поводу с МУС.

"Также работает Координационный совет Украины по вопросам защиты и безопасности детей, задачей которого является прекращение насильственной передачи или депортации детей из Украины в РФ и возвращение и воссоединение семей в соответствии с интересами ребенка и международного права", — пишет Ермак.

Отмечается, что в расследуемых в Украине производствах зафиксировано более 16 тыс. случаев принудительной депортации детей. Настоящие цифры могут быть кратно больше.

"308 детей удалось вернуть. Это довольно трудный процесс, но мы работаем над этим", — говорит глава ОП.

Также глава Офиса президента отметил, что теперь они могут быть арестованы на территории стран, ратифицировавших Римский статут и заявил, что "это только начало".

В свою очередь Дмитрий Кулеба отметил, что в Украине приветствуют решение МУС, а также выразил уверенность в том, что преступники будут привлечены к ответственности.

"Колеса правосудия вращаются: я приветствую решение МУС выдать ордера на арест владимира путина и Марии Львовой-Беловой в связи с насильственной передачей украинских детей. Международные преступники будут привлечены к ответственности за кражу детей и другие международные преступления", — говорит Кулеба.

Напомним, что благодаря решению Международного суда в Гааге российский диктатор путин теперь не может покидать россию.

Также мы сообщали, как в россии отреагировали на решение Суда в Гааге.