В ОП та МЗС прокоментували ордер на арешт путіна

В Україні впевнені, що це лише початок

Міжнародний суд у Гаазі (МКС) 17 березня видав ордер на арешт володимира путіна та "уповноваженій росії з прав дитини" Марії Львової-Бєлової. В Україні вже встигли прокоментувати це рішення.

Про це пише "Телеграф" із посиланням на главу ОП Андрія Єрмака та главу МЗС Дмитра Кулебу.

Єрмак підкреслив, що путіна і бєлову підозрюють у незаконному примусовому переміщенні українських дітей, а Україна працює з цього приводу з МКС.

"Також працює Координаційна рада України з питань захисту та безпеки дітей при Президентові України, завданням якої є припинення насильницької передачі чи депортації дітей з України до рф та повернення і возз'єднання сімей відповідно до інтересів дитини та до міжнародного права", — пише Єрмак.

Наголошується, що у розслідуваних в Україні провадженнях зафіксовано понад 16 тис. випадків примусової депортації дітей. Справжні цифри можуть бути набагато більше.

"308 дітей вдалося повернути. Це досить складний процес, але ми працюємо над цим", — каже голова ОП.

Також глава Офісу президента зазначив, що тепер вони можуть бути заарештовані на території країн, які ратифікували Римський статут і заявив, що "це лише початок".

У свою чергу Дмитро Кулеба зазначив, що в Україні вітають рішення МКС, а також висловив упевненість у тому, що злочинців буде притягнуто до відповідальності.

"Колеса правосуддя обертаються: я вітаю рішення МКС видати ордери на арешт володимира путіна та Марії Львової-Бєлової у зв’язку з насильницькою передачею українських дітей. Міжнародні злочинці будуть притягнуті до відповідальності за крадіжку дітей та інші міжнародні злочини", — каже Кулеба.

Нагадаємо, що завдяки рішенню Міжнародного суду в Гаазі російський диктатор путін тепер не може залишати росію.

Також ми повідомляли, як у Росії відреагували на рішення Суду в Гаазі.