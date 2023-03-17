путін тепер невиїзний — генпрокурор України щодо рішення Суду в Гаазі

путіна вже зачекалася Гаага

Після того, як Міжнародний суд у Гаазі (МКС) видав ордер на арешт володимира путіну, російський диктатор тепер не зможе залишати територію росії тому, що за її межами на нього чекає в’язниця.

Про це повідомив генпрокурор України Андрій Костін.

Прокурор пояснив, що рішення суду мають виконувати всі країни, які визнають юрисдикцію Міжнародного кримінального суду.

"Це означає, що за межами росії путін повинен бути заарештований і переданий до суду. А світові лідери тричі думатимуть, перш ніж тиснути йому руку або сідати з ним за стіл переговорів", — зазначив Костін.

Варто зазначити, що в основі роботи Міжнародного кримінального суду лежить Римський статут — документ, який ратифікували 123 країни, отже теоретично путін може бути заарештований під час візиту до однієї з цих держав.

На карті нижче зеленим вказані країни-учасники МКС, жовтими — держави, які підписали, але не ратифікували Римський статут, помаранчевим — підписали, але відкликали підпис, червоним — не підписали і не ратифікували.

До речі, видання ВВС зазначає, що МКС не виносить заочних вироків, а значить, щоб суд над путіним відбувся, йому треба перебувати в ув’язненні в Гаазі.

Нагадаємо, що 17 березня разом ордер на арешт видали не лише путіну, а й відомій злодійці українських дітей – Марії Львовій-Бєловій.

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