Гаага чи смерть? експерт назвав ймовірну долю путіна після війни

Внаслідок поразки у війні путіна чекає незавидна доля

В Україні на найвищому рівні вірять у суд над російським диктатором путіним, який розв’язав криваву війну, в котрій загинули тисячі наших воїнів і мирних жителів. Проте до такого розвитку подій глава кремля може і не дожити.

Таку думку висловив "Телеграфу" голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович.

Дробович вважає, що путін дуже високо підняв ставки у цій війні, сильно загрався у свій російський імперіалізм у суспільстві – який там глибоко вкоренився, тому внаслідок поразки на нього чекає незавидна доля.

"Втрата територій, які він начебто завоював для росії, означатиме крах цієї імперіалістичної парадигми. Вона призведе або до палацового перевороту — коли путіна уб’ють – бо "Акела" став занадто слабим, перерозподілу сфер впливу в росії та, можливо, навіть до невеличкої громадянської війни або до створення якоїсь нової тоталітарної системи, яка буде ще жорсткішою, аніж теперішня. І в якій не всі захочуть жити – не всі національні республіки федерації. Регіональні еліти почнуть казати: навіщо нам це треба, ми стільки людей втратили, а ще важливіше – грошей, і навіщо нам цю ізольованість терпіти!?" – каже Дробович.

За словами експерта, цими "точками нестабільності" необхідно скористатися і українському суспільству, і нашим західним та східним партнерам.

Більше про те, коли, де і чим закінчиться війна, з чого почнеться розпад росії і як покарати винуватців геноциду ви можете прочитати в інтерв’ю Антона Дробовича "Телеграфу" під назвою: "Коли путіна вб’ють, на його місце прийде хтось такий же бридкий, як він", — Антон Дробович про війну, Залужного і Перемогу".

Нагадаємо, раніше ми писали про те, на що піде диктатор, зрозумівши, що оточений зрадниками.

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