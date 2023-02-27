Агенти України серед свити путіна: на що піде диктатор, зрозумівши, що оточений зрадниками

Відчуваючи загрозу, глава кремля почне "зачистки" людей зі свого найближчого оточення

Українська розвідка співпрацює з інформаторами з найближчого оточення володимира путіна. Про це в інтерв'ю "Українській правді" повідомив глава ГУР МО Кирило Буданов. За словами очільника відомства, шукати агентів на найвищому рівні стає легше з кожним днем, адже ситуація в рф стрімко погіршується. Погоджуючись на передачу Україні секретних даних, наближені до кремля особи піклуються про свою долю після поразки путіна у війні, зазначив Буданов.

"Телеграф" з'ясовував, з якою метою глава української розвідки оприлюднив службову інформацію, і про що свідчать тривожні для володимира путіна тенденції серед російських еліт.

Віртуозна гра ГУР на хворих нервах диктатора

Побоювання президента рф за своє життя, що часом набувають параноїдальних рис, давно стали приводом для жартів та різноманітних конспірологічних теорій. Так, декілька років тому журналісти помітили, що володимир путін завжди подорожує зі своєю склянкою для води, ймовірно, аби убезпечити себе від отруєння.

Крім того, проаналізувавши фото з відряджень глави кремля за останні 10 років, можна побачити, що на всіх колективних знімках путіна оточують одні й ті самі люди, які лише відіграють роль рибалок, військових, прихожан церкви та випадкових перехожих.

Ба більше, за даними української розвідки, навіть у цих "стерильних" умовах безпеки президент рф не завжди ризикує залишати бункер, в якому живе на постійні основі. За словами Кирила Буданова, для цього у путіна є щонайменше три двійника.

З початком війни в Україні підозрілість диктатора лише посилилась. Тепер він приймає своїх підлеглих та іноземних гостей за столом завдовжки у 6 метрів, подорожує не літаком, а бронепоїздом, а під час свого візиту в Ашхабад у червні 2022 року був єдиним лідером держави, хто не став за традицією шматувати хліб біля трапу літака.

Параноїдальна недовірливість глави рф продиктована не лише страхом перед замахом на його життя, а й побоюванням політичної зради з боку найближчого оточення. Намагаючись уникнути заколоту, диктатор оточив себе людьми, з якими його пов'язує спільне минуле, як-то відвідування однієї секції з дзюдо у юності або служба в КДБ. Проте, навіть перевірені десятиліттями партнери не викликають у путіна безумовної довіри, тому він діє за принципом "розділяй та володарюй", періодично нацьковуючи їх один на одного, аби унеможливити їхню змову проти себе. Просто зараз ця стратегія успішно використовується путіним для роздмухування конфлікту між вищим керівництвом Міноборони рф та власником ПВК "Вагнера" Євгеном Пригожиним.

Враховуючи нестабільний психологічний стан російського диктатора, заява Буданова про співпрацю української розвідки с агентами в оточенні путіна, виглядає як втілення страшного сну президента рф. За словами посадовця, наближені до президента рф інформатори видають державні таємниці нашим спецслужбам, піклуючись про своє майбутнє після завершення війни.

"Про кількість (агентів — Ред.) не скажу. Вони є. І оскільки ситуація в російській федерації насправді погіршується з кожним днем, то знаходити людей, які йдуть на співпрацю, кожен день стає все легше", — сказав Кирило Буданов.

Варто зазначити, що подібні заяви з боку розвідки нерідко сприймаються як інформаційно-психологічна операція (ІПСО), направлена на розхитування ситуації в рф. Так, за словами експерта Українського інституту майбутнього, консультанта комітету Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони Івана Ступака, зазвичай спецслужби воліють тримати такі зв'язки у таємниці.

"Якщо у вас є інформатор у стані ворога, і ви регулярно отримуєте від нього засекречені дані, розповідати про це буде помилкою, адже після оприлюднення цієї інформації його можна втратити. Ймовірніше за все, в даному випадку ГУР МО використовують технології ІПСО", — каже експерт в коментарі "Телеграфу".

Водночас, існує й інша точка зору щодо механізмів проведення подібних інформаційних кампаній з боку української розвідки. Зокрема, за словами полковника запасу ЗСУ Олега Жданова, заява Кирила Буданова дійсно має на меті психологічний тиск на путіна, проте це не означає, що вона неправдива.

"Цілком ймовірно, що ми дійсно маємо агентів в оточенні путіна. До того ж, якщо мова йде не про представників іноземної розвідки, а про українців, які працюють нашими інформаторами. В даному випадку ІПСО полягає у тому, що Буданов говорить про це публічно. Такі заяви дійсно змусять путіна нервувати і оголошувати полювання на відьом", — каже військовий експерт в коментарі "Телеграфу".

Уникнути зради путіну не вдасться

Річниця з початку повномасштабного вторгнення в Україну жодним чином не була відзначена в росії. Ігнорування дати, що повинна була стати "сакральною" для країни-агресора, пояснюється тотальною неспроможністю кремля продемонструвати електорату бодай якісь здобутки у "спецоперації" по захопленню України.

Тим часом, в Європі дату 24 лютого відзначили введенням нового пакету санкцій проти росіян. Зокрема, Євросоюз запровадив додаткові обмежувальні заходи щодо фізичних та юридичних осіб, які підтримують війну та поширюють російську пропаганду. У шведському головуванні в Раді ЄС зазначили, що на сьогодні проти рф застосовані найширші та найпотужніші санкції за всю історію.

Просування тез про те, що в Україні у кремля "все йде за планом", вже не справляє очікуваного ефекту навіть на пересічних громадян рф, що підтверджується падінням рейтингів раніше популярних пропагандистських телепередач. Запевнити у цьому представників російських еліт, що за минулий рік втратили чималу частину своїх статків та стали персонами нон-грату для всього цивілізованого світу, майже неможливо.

За словами військового експерта Олега Жданова, для людей з оточення путіна, здатних до критичного мислення, очевидно, що війна вже програна, тому цілком зрозуміло, що вони заздалегідь почали вживати заходів для убезпечення себе після її офіційного завершення.

"Особливо актуальним це стає зараз, коли наші західні країни-партнери ретельно працюють над підготовкою Спеціального міжнародного трибуналу для військових злочинців, які брали участь або сприяли агресії проти України. Ставши нашими агентами, вчорашні союзники путіна сподіваються отримати шанс на майбутнє. Головне для них — зберегти свою свободу, статус та статки, які катастрофічно постраждали в результаті введення проти них західних санкцій", — пояснює Жданов.

Ба більше, чим далі путін заходить у своїй імперській агонії, тим більшою стає вірогідність заколоту в його оточенні. З кожним днем на найвищому політичному рівні в рф зростає кількість людей, які хочуть почати перемовини з Україною на різних умовах, каже полковник запасу ЗСУ.

"Запуск процесу усунення путіна від влади залежить від того, коли сила домовиться з грошима. Щойно російські силовики знайдуть спільну мову з олігархами, доля президента рф буде вирішена. Яким чином вони це зроблять – не має значення, адже за межі бункера це, скоріше за все, не вийде", — пояснює Олег Жданов.

Щур, загнаний у глухий кут, стає агресивним

Попри те, що останнім часом дії президента рф мають мало спільного зі здоровим глуздом, він все ще здатний аналізувати ситуацію навколо себе, а тому розуміє, що хмари над ним згущаються. Варто зазначити, що в даному випадку параноя диктатора цілком виправдана.

За словами політичного аналітика Олега Лісного, залишившись без союзників та відданих йому людей, путін ставатиме ще більш наляканим, загнаним у кут і від того агресивним. Заяви, подібні до тих, що зробив Кирило Буданов, провокуватимуть загострення його страхів.

"Наступним кроком і важливим для нас індикатором стануть "зачистки" серед оточення глави кремля. Зараз він відгороджується від них довжелезними столами, бункерами та бронепоїздами. Та вже скоро настане момент, коли путін, як колись Сталін, почне знищувати усіх, хто буде надто активно проявляти себе або ж критикувати його дії. Причому, йтиметься не про зняття з посад, а про фізичну розправу: усіх "незручних" будуть кидати у в'язниці, почастішають випадки загадкових "самогубств" та "нещасних випадків", — пояснює експерт в коментарі "Телеграфу".

Бронепоїзд, яким подорожує володимир путін

Сподіватися на те, що прямий осуд та незадоволення з боку найближчого оточення вплинуть на рішення диктатора й змусять його переглянути свою політику, не варто, вважає Олег Лісний. Чим сильніший тиск відчуватиме путін, тим жорсткіше буде діяти. Агонія загнаного в глухий кут щура буде супроводжуватись не лише посиленням внутрішніх репресій в росії, а й зміною тактики у війні з Україною.

"Путін перебуває на шляху до найбільшого програшу у своїй політичній кар'єрі і, що найголовніше, вже не може з цим нічого вдіяти. Перебуваючи при владі стільки років, він пройшов точку неповернення і не може відмовитись від своєї стратегії, почавши діяти, спираючись на здоровий глузд. Аби продемонструвати бодай якусь "перемогу" у війні, він вдаватиметься до неординарних методів. Зупинити його зможе лише смерть", — впевнений експерт.