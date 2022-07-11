Російський ексчиновник розповів про стан психіки путіна: комплекси і відсутність логіки

Збочена психіка диктатора дозволяє йому вигадувати конспірологічні теорії та паразитувати на чесності людей

Поки у дипломатичних колах сперечаються – хворий путін чи ні, і чи довго йому залишилось на посаді, а то й на цьому світі, люди, які колись тою чи іншою мірою входили до оточення диктатора, розкривають правду про його стан. Цього разу заговорив Борис Мінц – колишній олігарх, урядовий чиновник часів Єльцина, людина Анатолія Чубайса і ексочільник телеканалу РЕН-ТВ. На початку політичної кар’єри путіна він кілька разів зустрічався з ним особисто. Зараз Мінц, за даними ЗМІ, мешкає у Великобританії, займається меценатством і не планує поки повертатись до рф.

В інтерв’ю британському виданню Mirror Мінц назвав путіна "агентом КДБ найгіршого типу" і заявив, що той страждає на безліч психологічних комплексів, а також має серйозні проблеми із логічним мисленням. Прикладом такої хиби він назвав заяву путінського міністра закордонних справ сергія лаврова, який назвав Адольфа Гітлера частково євреєм. "У збоченому, нелогічному та вузьколобому світогляді путіна видно, як виникає теорія змови, що зображує євреїв, у тому числі Зеленського, антисемітами. Це типовий приклад такого примітивного способу мислення", — пояснив колишній олігарх.

Втім, Мінц пояснив, що психологічні викривлення та схильність до безсоромної брехні, які притаманні путіну та його оточенню, допомагають їм перегравати Захід на його ж полі – полі верховенства права та законності. Вони часто огульно звинувачують своїх противників у чомусь і починають судитись з ними у західних судах, не гребуючи лжесвідченнями. За роки, впродовж яких триває процес, вони виснажують суперника морально та фінансово. З огляду на це британський міністр юстиції Домінік Рааб пообіцяв покласти край таким безсоромним зловживанням.

Як писав "Телеграф", у путіна підозрюють цілий букет психічних розладів, в тому числі небезпечних своєю здатністю бути занадто неочевидними.