Карпатська мольфарка розповіла, коли помре путін

Мольфарка зазначила, що смерть диктатора приховуватимуть.

Останні пів року українців найбільше турбують питання, коли всі українські міста будуть звільнені з-під російської окупації і коли закінчиться війна. А також багатьох цікавить не менш важлива тема — коли в інший світ відійде президент росії, кривавий диктатор володимир путін. Відповідь на це питання дала відома карпатська мольфарка Магдалена Мочіовскі.

В інтерв’ю Апострофу Магдалена зазначила, що путін захищений різними шаманами, тому точно побачити дату його смерті важко. Однак вона припускає, що в нього залишилося до року. Також не може вона точно сказати переселиться його душа в когось або його просто замінять двійником, проте знає напевно, що світ не відразу дізнається, коли путін помре.

"Розумієте, у нього мінімум 10 двійників. Якщо він і помре, то царя-батюшку так раптово втрачати ніхто не захоче. Для народу на якийсь час підкинуть двійника. Я навіть не впевнена, що це буде до року, але те, що його приберуть — навіть не в тому плані, що він сам помре, а його заберуть – ви побачите, що так буде", — зазначила мольфарка.

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