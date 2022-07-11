Российский экс-чиновник рассказал о состоянии психики путина: комплексы и отсутствие логики

Извращенная психика диктатора позволяет ему придумывать конспирологические теории и паразитировать на честности людей

Пока в дипломатических кругах спорят – болен путин или нет, и долго ли ему осталось в должности, а то и в этом мире, люди, когда-то в той или иной степени входившие в окружение диктатора, раскрывают правду о его состоянии. В этот раз заговорил Борис Минц – бывший олигарх, правительственный чиновник времен Ельцина, человек Анатолия Чубайса и экс-глава телеканала РЕН-ТВ. В начале политической карьеры путина он несколько раз встречался с ним лично. Сейчас Минц, по данным СМИ, проживает в Великобритании, занимается меценатством и не планирует пока возвращаться в россию.

В интервью британскому изданию Mirror Минц назвал путина "агентом КГБ худшего типа" и заявил, что тот страдает множеством психологических комплексов, а также испытывает серьезные проблемы с логическим мышлением. Примером такого искажения он назвал заявление путинского министра иностранных дел сергея лаврова, который назвал Адольфа Гитлера частично евреем. "В извращенном, нелогическом и узколобом мировоззрении путина видно, как возникает теория заговора, изображающая евреев, в том числе Зеленского, антисемитами. Это типичный пример такого примитивного образа мышления", — пояснил бывший олигарх.

Впрочем, Минц объяснил, что психологические искажения и склонность к беззастенчивой лжи, которые присущи путину и его окружению, помогают им переигрывать Запад на его же поле – поле верховенства права и законности. Они часто обвиняют своих противников в чем-то и начинают судиться с ними в западных судах, не гнушаясь лжесвидетельствами. За годы, в течение которых идет процесс, они истощают соперника морально и финансово. Учитывая это, британский министр юстиции Доминик Рааб пообещал положить конец таким бесстыдным злоупотреблениям.

Как писал "Телеграф", у путина подозревают целый букет психических расстройств, в том числе опасных своей способностью быть слишком неочевидными.