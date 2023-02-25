У росіян був шанс взяти Київ: Буданов назвав єдину умову

Росіяни всерйоз планували захопити Київ за три дні

Якби десант росіян зумів висадитися у Києві, то їм удалося б захопити столицю. Окупанти розраховували, що змінять владу в Києві за три дні, а за десять подавлять будь-які точкові опори по Україні.

Про це в інтерв’ю Дмитру Комаровському розповів голова ГУР МОУ Кирило Буданов. За його словами, головне завдання для Сил оборони було затримати висадку десанту росіян на аеродром Гостомелю.

Кирило Буданов розповів, що вдень 23 лютого вже знав, що вночі 24 лютого росіяни підуть у наступ і доповів Володимиру Зеленському приблизний план окупантів. Вони всерйоз розраховували на те, що зможуть за три дні захопити Київ.

"Це був єдиний їхній план. Не пізніше третьої доби підняти прапор над адміністрацією президента зі зміною керівництва. І не пізніше, як на 10 добу погасити будь-які точкові опори по країні, якби вони були… Якби десанту вдалося висадитися в Києві, вибачте, але Київ був би захоплений", — резюмував Кирило Буданов.

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