У россиян был шанс взять Киев: Буданов назвал единственное условие

Россияне всерьез планировали захватить Киев за три дня

Если бы десант россиян сумел высадиться в Киеве, то им бы удалось захватить столицу. Оккупанты рассчитывали, что сменят власть в Киеве за три дня, а за десять — подавят любые точечные сопротивления по Украине.

Об этом в интервью Дмитрию Комаровскому рассказал глава ГУР МОУ Кирилл Буданов. По его словам, главная задача для Сил обороны была задержать высадку десанта россиян на аэродром Гостомеля.

Кирилл Буданов рассказал, что днем 23 февраля уже знал, что ночью 24 февраля россияне пойдут в наступление и доложил Владимиру Зеленскому примерный план оккупантов. Они всерьез рассчитывали на то, что смогут за три дня захватить Киев.

"Это был единственный их план. Не позднее третьих суток поднять флаг над администрацией президента со сменой руководства. И не позднее, как на 10 сутки погасить любые точечные сопротивления по стране, если бы они были…Если бы десанту удалось высадиться в Киеве, извините, но Киев был бы захвачен", — резюмировал Кирилл Буданов.

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