Зеленский признался, как война подкосила его здоровье

Долгое время украинскому лидеру и его команде приходилось много работать при тусклом освещении

Президент Украины Владимир Зеленский, накануне давший большую пресс-конференцию к годовщине полномасштабного вторжения россии, признался, что частично потерял зрение.

Об этом украинский лидер рассказал в документальном фильме "Год — Документальный проект Дмитрия Комарова".

"Я потерял зрение, это физически, а, наоборот, считаю, что я людей вижу ", — признался Зеленский, отметив, что в начале полномасштабного российского вторжения ему приходилось очень много работать во тьме, ведь охрана запрещала включать освещение на полную яркость.

Кроме того, на вопрос украинского журналиста Дмитрия Комарова относительно того, носит ли президент линзы, Зеленский ответил, что нет, однако добавил, что теперь читать он вынужден только в очках.

Напомним, что во время чаепития с Комаровым, где проводница поезда символически подала президенту чай с вафлями под названием "Артек" (названные в честь международного детского центра в Ялте), украинский лидер вспомнил и о планах Украины на освобождение Крыма. О них он говорил и на своей пресс-конференции, подчеркнув, что Вооруженные силы готовятся к дальнейшим деоккупационным шагам, которые должны стать успешными и осуществиться уже к концу 2023 года.

Ранее "Телеграф" также сообщал, как украинский президент прокомментировал важный вопрос передачи Киеву мощных истребителей союзниками, отметив, что Украина уже начала обучение для своих пилотов за рубежом.