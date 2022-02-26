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Россия пытается высадить десант в Василькове под Киевом, вместо этого - несёт крупные потери, идут бои

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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ВСУ уничтожили вражеский десант Новость обновлена 26 февраля 2022, 02:11
ВСУ уничтожили вражеский десант

Враг пытается создать плацдарм на юге от Киева, но получает отпор

В Киевской области, а именно в Василькове, в ночь на субботу, 26 февраля, идут ожесточенные бои: ведущие войну против Украины российские войска пытаются захватить город на юге от Киева, однако встречают отпор от украинских военных.

О том, что в городе идут ожесточенные бои с агрессором, сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

"Сейчас продолжаются тяжелые бои в городе Васильков Киевской области, где оккупанты пытаются высадить десант с воздуха!", — говорится в сообщении.

Васильков на карте
Васильков на карте

При этом украинские войска активно препятствуют этому и наносят врагу очень болезненный урон, уничтожая вражескую авиацию, в том числе с десантниками на борту.

"В полпервого ночи, 26 февраля, истребитель Су-27 Воздушных Сил ВС Украины успешно атаковал военно-транспортный самолет Ил-76 МД российских оккупационных войск и уничтожил врага", — информируют в Воздушных силах ВСУ.

Помимо этого поступает информация об уничтожении другой вражеской авиатехники в районе Василькова.

Так, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщает на своей странице в соцсети Фейсбук (ник David Braun) сообщает об уничтожении одного истребителя и двух вертолетов врага в Василькове.

Ранее сообщалось, что украинские авиаторы сбили один штурмовик Су-25 оккупантов над Калиновкой, что в Винницкой области.

Теги:
#Киев #Россия #Война #Ил-76 #Васильков #Авиация ВСУ
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