Россия пытается высадить десант в Василькове под Киевом, вместо этого - несёт крупные потери, идут бои

Враг пытается создать плацдарм на юге от Киева, но получает отпор

В Киевской области, а именно в Василькове, в ночь на субботу, 26 февраля, идут ожесточенные бои: ведущие войну против Украины российские войска пытаются захватить город на юге от Киева, однако встречают отпор от украинских военных.

О том, что в городе идут ожесточенные бои с агрессором, сообщает Командование Воздушных сил ВСУ.

"Сейчас продолжаются тяжелые бои в городе Васильков Киевской области, где оккупанты пытаются высадить десант с воздуха!", — говорится в сообщении.

Васильков на карте

При этом украинские войска активно препятствуют этому и наносят врагу очень болезненный урон, уничтожая вражескую авиацию, в том числе с десантниками на борту.

"В полпервого ночи, 26 февраля, истребитель Су-27 Воздушных Сил ВС Украины успешно атаковал военно-транспортный самолет Ил-76 МД российских оккупационных войск и уничтожил врага", — информируют в Воздушных силах ВСУ.

Помимо этого поступает информация об уничтожении другой вражеской авиатехники в районе Василькова.

Так, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия сообщает на своей странице в соцсети Фейсбук (ник David Braun) сообщает об уничтожении одного истребителя и двух вертолетов врага в Василькове.

Ранее сообщалось, что украинские авиаторы сбили один штурмовик Су-25 оккупантов над Калиновкой, что в Винницкой области.