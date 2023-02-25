Зеленський зізнався, як війна підкосила його здоров'я

Тривалий час українському лідерові та його команді доводилося багато працювати у тьмяному освітленні

Президент України Володимир Зеленський, який напередодні дав велику пресконференцію до річниці повномасштабного вторгнення росії, зізнався, що частково втратив зір.

Про це український лідер розповів у документальному фільмі "Рік — Документальний проєкт Дмитра Комарова".

"Я втратив зір, це фізично, а, навпаки, вважаю, що я людей бачу," – зізнався Зеленський зазначивши, що на початку повномасштабного російського вторгнення йому доводилося дуже багато працювати у пітьмі, адже охорона забороняла вмикати освітлення на повну яскравість.

Крім того, на питання українського журналіста Дмитра Комарова щодо того, чи носить президент лінзи, Зеленський відповів, що ні, проте додав, що тепер читати він вимушений лише в окулярах (див.відео з 10:32).

Нагадаємо, що під час чаювання з Комаровим, де провідниця потягу символічно подала президенту чай із вафлями під назвою "Артек" (названі на честь міжнародного дитячого центру в Ялті) український лідер згадав і про плани України на звільнення Криму. Про них він говорив і на своїй пресконференції, наголосивши, що Збройні сили готуються до подальших деокупаційних кроків, які повинні стати успішними і здійснитися вже до кінця 2023 року.

Раніше "Телеграф" також повідомляв, як український президент прокоментував важливе питання щодо передачі Києву потужних винищувачів союзниками, зазначивши, що Україна вже розпочала навчання для своїх пілотів за кордоном.