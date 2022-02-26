Росія намагається висадити десант у Василькові під Києвом, натомість — зазнає великих втрат, йдуть бої

Ворог намагається створити плацдарм на півдні від Києва, але отримує відсіч

На Київщині, а саме у Василькові, в ніч на суботу, 26 лютого, йдуть запеклі бої: російські війська, які ведуть війну проти України, намагаються захопити місто на півдні від Києва, проте зустрічають відсіч від українських військових.

Про те, що у місті йдуть запеклі бої з агресором, повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

"Зараз тривають важкі бої у місті Васильків Київської області, де окупанти намагаються висадити десант із повітря!", — йдеться у повідомленні.

Васильків на карті

При цьому українські війська активно перешкоджають цьому і завдають ворогові дуже болючої шкоди, знищуючи ворожу авіацію, зокрема з десантниками на борту.

"О пів на першу ночі, 26 лютого, винищувач Су-27 Повітряних Сил ЗС України успішно атакував військово-транспортний літак Іл-76 МД російських окупаційних військ і знищив ворога ", — інформують у Повітряних силах ЗСУ.

Крім цього, надходить інформація про знищення іншої ворожої авіатехніки в районі Василькова.

Так, голова парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомляє на своїй сторінці в соцмережі Фейсбук (нік David Braun) повідомляє про знищення одного винищувача та двох вертольотів ворога у Василькові.

Раніше повідомлялося, що українські авіатори збили один штурмовик Су-25 окупантів над Калинівкою, що на Вінниччині.