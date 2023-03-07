Гаага или смерть? эксперт назвал вероятную судьбу путина после войны

В результате поражения в войне путина ждет незавидная участь

В Украине на самом высоком уровне верят в суд над российским диктатором путиным, развязавшим кровавую войну, в которой погибли тысячи наших воинов и мирных жителей. Однако до такого развития событий глава кремля может и не дожить.

Такое мнение "Телеграфу" высказал глава Украинского института национальной памяти Антон Дробович.

Дробович считает, что путин очень высоко поднял ставки в этой войне, сильно заигрался в свой российский империализм в обществе – который там глубоко укоренился, поэтому в результате поражения его ждет незавидная участь.

"Потеря территорий, которые он якобы завоевал для россии, будет означать крах этой империалистической парадигмы. Она приведет или к дворцовому перевороту — когда путина убьют – потому что "Акела" стал слишком слаб, перераспределению сфер влияния в россии и, возможно, даже к небольшой гражданской войне или к созданию какой-то новой тоталитарной системы, которая будет еще жестче, чем нынешняя. И в которой не все захотят жить – не все национальные республики федерации. Региональные элиты начнут говорить: зачем нам это нужно, мы столько людей потеряли, а еще важнее – денег, и зачем нам эту изолированность терпеть?", — говорит Дробович.

По словам эксперта, этими "точками нестабильности" необходимо воспользоваться и украинскому обществу и нашим западным и восточным партнерам.

Больше о том, когда, где и чем закончится война, с чего начнется распад россии и как наказать виновников геноцида вы можете прочитать в интервью Антона Дробовича "Телеграфу" под названием: "Когда путина убьют, на его место придет кто-то такой же мерзкий, как он", — Антон Дробович о войне, Залужном и Победе".

Напомним, ранее мы писали о том, на что пойдет диктатор, поняв, что окружен предателями.

Также мы сообщали о том, почему украинцы не простят путина.