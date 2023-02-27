Агенты Украины среди свиты путина: на что пойдет диктатор, поняв, что окружен предателями

Чувствуя угрозу, глава кремля начнет "зачистки" людей из своего ближайшего окружения

Украинская разведка сотрудничает с информаторами из ближайшего окружения владимира путина. Об этом в интервью "Украинской правде" сообщил глава ГУР МО Кирилл Буданов. По словам главы ведомства, искать агентов на самом высоком уровне становится легче с каждым днем, ведь ситуация в россии стремительно ухудшается. Соглашаясь на передачу Украине секретных данных, приближенные к кремлю лица заботятся о своей судьбе после поражения путина в войне, отметил Буданов.

"Телеграф" выяснял, с какой целью глава украинской разведки обнародовал служебную информацию, и о чем свидетельствуют тревожные для владимира путина тенденции среди российских элит.

Виртуозная игра ГУР на больных нервах диктатора

Опасения президента рф за свою жизнь, иногда приобретающие параноидальные черты, давно стали поводом для шуток и разнообразных конспирологических теорий. Так, несколько лет назад журналисты заметили, что владимир путин всегда путешествует со своим стаканом для воды, вероятно, чтобы обезопасить себя от отравления.

Кроме того, проанализировав фото из командировок главы кремля за последние 10 лет, можно увидеть, что на всех коллективных снимках путина окружают одни и те же люди, которые лишь играют роль рыбаков, военных, прихожан церкви и случайных прохожих.

Более того, по данным украинской разведки, даже в этих "стерильных" условиях безопасности президент рф не всегда рискует покидать бункер, в котором живет на постоянной основе. По словам Кирилла Буданова, для этого у путина есть по меньшей мере три двойника.

С началом войны в Украине подозрительность диктатора только усилилась. Теперь он принимает своих подчиненных и иностранных гостей за столом длиной в 6 метров, путешествует не на самолете, а на бронепоезде, а во время своего визита в Ашхабад в июне 2022 года был единственным из лидеров государств, кто не стал по традиции отламывать хлеб у трапа самолета.

Параноидальная подозрительность главы рф продиктована не только страхом перед покушением на его жизнь, но и опасением политической измены со стороны ближайшего окружения. Пытаясь избежать мятежа, диктатор окружил себя людьми, с которыми его связывает общее прошлое, как-то посещение одной секции по дзюдо в юности или служба в КГБ. Однако даже проверенные десятилетиями партнеры не вызывают у путина безусловного доверия, поэтому он действует по принципу "разделяй и властвуй", периодически натравливая их друг на друга, чтобы исключить возможность из заговора против себя. Прямо сейчас эта стратегия успешно используется путиным для раздувания конфликта между высшим руководством Минобороны рф и владельцем ЧВК "Вагнера" Евгением Пригожиным.

Учитывая нестабильное психологическое состояние российского диктатора, заявление Буданова о сотрудничестве украинской разведки с агентами в окружении путина выглядит как воплощение страшного сна президента рф. По словам чиновника, приближенные к президенту россии информаторы выдают государственные тайны нашим спецслужбам, заботясь о своем будущем после завершения войны.

"О количестве ( агентов — Ред .) не скажу. Они есть. И поскольку ситуация в российской федерации действительно ухудшается с каждым днем, находить людей, которые идут на сотрудничество, каждый день становится все легче", — сказал Кирилл Буданов.

Следует отметить, что подобные заявления со стороны разведки нередко воспринимаются как информационно-психологическая операция (ИПСО), направленная на расшатывание ситуации в рф. Так, по словам эксперта Украинского института будущего, консультанта комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Ивана Ступака, обычно спецслужбы предпочитают держать такие связи в тайне.

"Если у вас есть информатор в стане врага, и вы регулярно получаете от него засекреченные данные, рассказывать об этом будет ошибкой, ведь после обнародования этой информации его можно потерять. Вероятнее всего, в данном случае ГУР МО используют технологии ИПСО", — говорит эксперт в комментарии "Телеграфу".

В то же время, существует и другая точка зрения относительно механизмов проведения подобных информационных кампаний со стороны украинской разведки. В частности, по словам полковника запаса ВСУ Олега Жданова, заявление Кирилла Буданова действительно преследует психологическое давление на путина, однако это не означает, что оно неправдиво.

"Вполне вероятно, что мы действительно имеем агентов в окружении путина. К тому же, если речь идет не о представителях иностранной разведки, а об украинцах, работающих нашими информаторами. В данном случае ИПСО заключается в том, что Буданов говорит об этом публично. Такие заявления действительно заставят путина нервничать и объявлять охоту на ведьм", — говорит военный эксперт в комментарии "Телеграфу".

Избежать предательства путину не удастся

Годовщина с начала полномасштабного вторжения в Украину никоим образом не была отмечена в россии. Игнорирование даты, которая должна была стать "сакральной" для страны-агрессора, объясняется неспособностью кремля продемонстрировать электорату хоть какие-то достижения в "спецоперации" по захвату Украины.

Тем временем в Европе дату 24 февраля отметили введением нового пакета санкций против россиян. В частности, Евросоюз ввел дополнительные ограничительные меры по физическим и юридическим лицам, которые поддерживают войну и распространяют российскую пропаганду. В шведском председательстве в Совете ЕС отметили, что на сегодняшний день против рф применены самые широкие и мощные санкции за всю историю.

Продвижение тезисов о том, что в Украине у кремля "все идет по плану", уже не производит ожидаемого эффекта даже на рядовых граждан рф, что подтверждается падением рейтингов ранее популярных пропагандистских телепередач. Заверить в этом представителей российских элит, которые за прошлый год потеряли большую часть своего состояния и стали персонами нон-грата для всего цивилизованного мира, почти невозможно.

По словам военного эксперта Олега Жданова, для людей из окружения путина, способных к критическому мышлению, очевидно, что война уже проиграна, поэтому вполне естественно, что они заранее начали принимать меры по спасению себя после ее официального завершения.

"Особенно актуальным это становится сейчас, когда наши западные страны-партнеры тщательно работают над подготовкой Специального международного трибунала для военных преступников, участвовавших или способствовавших агрессии против Украины. Став нашими агентами, вчерашние союзники путина надеются получить шанс на будущее. Главное для них — сохранить свою свободу, статус и состояние, которое катастрофически пострадало в результате введения против них западных санкций", — объясняет Жданов.

Более того, чем дальше путин заходят в своей имперской агонии, тем более реальной становится вероятность мятежа в его окружении. С каждым днем на самом высоком политическом уровне в рф растет количество людей, которые хотят начать переговоры с Украиной на разных условиях, говорит полковник запаса ВСУ.

"Запуск процесса отстранения путина от власти зависит от того, когда сила договорится с деньгами. Как только российские силовики найдут общий язык с олигархами, судьба президента рф будет решена. Каким образом они это сделают – не имеет значения, ведь за пределы бункера это, скорее всего, не выйдет", — объясняет Олег Жданов.

Крыса, загнанная в тупик, становится агрессивной

Несмотря на то, что в последнее время действия президента рф имеют мало общего со здравым смыслом, он все еще способен анализировать ситуацию вокруг себя, а потому понимает, что тучи над ним сгущаются. Следует отметить, что в данном случае паранойя диктатора вполне оправдана.

По словам политического аналитика Олега Лесного, оставшись без союзников и преданных ему людей, путин будет становиться еще более напуганным, загнанным в угол и оттого агрессивным. Заявления, подобные тем, что сделал Кирилл Буданов, будут провоцировать обострение его страхов.

"Следующим шагом и важным для нас индикатором станут "зачистки" среди окружения главы кремля. Сейчас он отгораживается от них длинными столами, бункерами и бронепоездами. Но скоро наступит момент, когда путин, как когда-то Сталин, начнет уничтожать всех, кто будет слишком активно проявлять себя или же критиковать его действия. Причем речь не о снятии с должностей, а о физической расправе: всех "неудобных" будут бросать в тюрьмы, участятся случаи загадочных "самоубийств" и "несчастных случаев", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Бронепоезд, которым путешествует Владимир Путин

Надеяться, что прямое осуждение и недовольство со стороны ближайшего окружения повлияют на решение диктатора и заставят его пересмотреть свою политику, не стоит, считает Олег Лесной. Чем большее давление будет чувствовать путин, тем жестче будет действовать. Агония загнанной в тупик крысы будет сопровождаться не только усилением внутренних репрессий в россии, но и изменением тактики в войне с Украиной.

"Путин находится на пути к наибольшему проигрышу в своей политической карьере и, что самое главное, уже не может с этим ничего сделать. Находясь у власти столько лет, он прошел точку невозврата и не может отказаться от своей стратегии, начав действовать, опираясь на здравый смысл. Чтобы продемонстрировать хоть какую-то "победу" в войне, он будет прибегать к неординарным методам. Остановить его сможет только смерть", — уверен эксперт.