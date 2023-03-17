Суд в Гааге выдал ордер на арест путина

Международный суд подозревает российского президента и его пособницу в совершении военного преступления

Международный суд в Гааге выдал ордер на арест владимира путина. Вместе с российским президентом орден на арест был выдан на имя "уполномоченной по правам ребёнка" Марии Львовой-Беловой. Именно она была ответственна за депортацию детей с оккупированных территорий Украины.

Об этом в пятницу, 17 марта, сообщает ВВС. Документ выдала Палата досудебного производства II Международного уголовного суда.

"Сегодня, 17 марта 2023 года, Вторая палата досудебного разбирательства Международного уголовного суда выдала ордера на арест двух персон в контексте ситуации в Украине: г-на владимира владимировича путина и г-жи Марии Алексеевны Львовой-Беловой", — говорится в пресс-релизе МУС.

Отмечается, что российский президент вместе с "уполномоченной по правам ребенка" подозреваются в принудительной депортации украинских детей на территорию россии. Ранее мы рассказывали о том, что детям врут о том, что они больше не нужны своим родителям. Специально для похищения украинских детей в россии переписали законодательство, упростив им выдачу паспортов, и создали так называемые летние лагеря с "патриотическим воспитанием".

Как сообщает The Guardian, судьи предварительного следствия признали, что есть "достаточно оснований полагать, что подозреваемый ответственный за военное преступление, а именно незаконную депортацию населения из временно оккупированных регионов Украины на территорию россии". Такие действия нанесли ущерб украинским детям. Сначала судьи хотели выдать секретные ордена на арест, но позже решили, что их обнародование предотвратит совершение возможных преступлений в дальнейшем.

Ранее "Телеграф" сообщал, что 13 марта в Международном суде заявили о возбуждении двух уголовных дел против россии. В рф не скрывали свою программу по вывозу детей из Украины и приподносили ее как гуманитарную миссию по защите осиротевших или брошенных украинских детей.