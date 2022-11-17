”Самое страшное было не знать, где мои дети”: две истории возвращения домой депортированных украинцев

Принудительный вывоз россиянами детей из Украины носит массовый и спланированный характер

Один из видов преступлений, систематически совершаемых россиянами на захваченных украинских территориях, это похищение украинских детей. В страну-агрессор депортируют как сирот и воспитанников спецучреждений, так и детей, росших в семьях. При этом оккупанты делают все возможное, чтобы разыскать их было крайне тяжело. Пока вырвать из лап рашистов удалось только 103 маленьких украинца, а незаконно переселенными считаются 705 тысяч! Елена из Изюма и Евгений из Мариуполя – одни из немногих родителей, которые после вынужденного перерыва смогли обнять своих детей.

Фото из Интернета и телефонный звонок помогли найти детей

Истории Елены и Евгения стали доступны в рамках проекта "Де наші люди?" — глобальная компания по возвращению домой депортированных украинцев. С одной стороны, каждая история уникальна, потому что разворачивалась в разное время и при разных обстоятельствах, с другой стороны, в обоих случаях россияне принудительно разлучили детей с родителями и фактически похитили их, переместив в другую страну. Воссоединение семей произошло, можно сказать, чудом.

- Я с детьми и мамой жила в Изюме Харьковской области, город обстреливали, поэтому мы жили с еще двумя семьями в подвале, — вспоминает события весны Елена, которая работала медсестрой в местной больнице. – Заряжать для всех телефоны, которые мы использовали как фонарики, потому что не было света, брала в больницу – там у нас был генератор. 30 апреля мама с сыном Андреем пришли за ними, я их проводила, а когда возвращалась на работу, раздался взрыв, потом еще несколько. В приемный покой начали доставлять раненых. Я принялась оказывать помощь какому-то мужчине. Краем глаза заметила, что военные кого-то занесли, но сначала не обратила на это внимания, потому что пострадавших было много. Позже заметила, что коллеги на меня странно смотрят. Поворачиваюсь, а это мой Андрей. Я не знала, что делать, другие медики его перехватили, а я побежала туда, где должна быть мама. Увидела ее в 20 метрах от дома – она погибла.

Из-за того, что у сына Елены было тяжелое ранение, его из гражданского медучреждения перевели в военный госпиталь, который развернули в городе русские. Оттуда он исчез, никакой информации родные получить от оккупантов долго не могли.

- Мне говорили, что вся информация о раненых закрыта, — объясняет Елена. – Где-то через полтора месяца, когда я смогла поймать Интернет, с которым в Изюме были проблемы, мне пришло сообщение от знакомых. Там было фото паспорта моего сына, которое гуляло в сети, с припиской, что он находится в Москве, и адрес больницы. Я не могла понять, откуда эти данные, но, когда туда попала, выяснилось, что их распространение организовала женщина из Харьковской области, у которой ранен сын. Андрея я смогла забрать, но, к сожалению, сейчас он чувствует себя не очень хорошо, потому что получил серьезную травму позвоночника. Мы ожидаем результатов еще одного обследования и стараемся найти способ включить сына в экспериментальную программу лечения. Но пока очень мало шансов, что он будет ходить.

Вместе с Андреем и другими детьми женщина живет в Швейцарии.

Выехал из Украины и мариуполец Евгений — он один воспитывает троих детей. Семья пережила не только осаду города, но и вынужденную разлуку.

- Мы находились большую часть времени в бомбоубежище, потому что Мариуполь, как известно, очень интенсивно бомбили, – говорит Евгений. – Через некоторое время в город вошли россияне и приступили к принудительной эвакуации. Нас с детьми забрали также, довезли в село Безыменное, меня оставили там на фильтрацию. Что сказать… В лагере по голове не гладили, мы там как рабы были или прислуга – убирали, строили, красили, траву рвали. Но самое страшное было не знать, где мои дети. Уже потом выяснилось, что их довезли автобусом в Ростов, а затем в Москву самолетом. Когда меня уже освободили, а держали меня 45 дней, позвонил старший сын Матвей, ему кто-то дал телефонную карточку, и сказал: "Папа, у тебя есть пять дней, чтобы забрать нас". Я уложился в два. Сейчас мы все вместе в Латвии.

Под гуманитарным прикрытием работает депортационная система

Представители украинских институтов, которые занимаются детским вопросом, отмечают, что описанные случаи носят массовый и спланированный характер. Россияне пытаются в собственных СМИ подать принудительный вывоз детей за пределы Украины как акт милосердия, но на самом деле совершают преступление. Как показательный пример приводят перемещение 52 детей с инвалидностью из специализированного заведения в Олешках Херсонской области в психбольницу в Симферопольском районе Крыма. Пока невозможно выяснить, в каких условиях содержатся эти дети и какова будет их дальнейшая судьба.

– Важно понимать: это не эвакуация, когда из соображений безопасности нужно вывезти людей с территории, где идет бой, а вынужденная депортация, – отмечает Александра Романцова, заместитель председателя правления ОО "Центр гражданских свобод", лауреата Нобелевской премии мира 2022 года. — Даже дети, достаточно взрослые, чтобы самостоятельно принимать решения, не имеют возможности выбрать, куда именно они хотят идти. Более того, действительно большая проблема, что россия не дает Украине возможности эвакуировать своих детей в безопасное место. К примеру, прекратить обстрелы и сделать зеленый коридор для эвакуации детей с оккупированной россией территории в безопасное место под контролем украинских сил. Как мы видели раньше, когда Украина пыталась эвакуировать людей, россияне начинали стрелять.

Масштабы депортации просто поражают. Только подтвержденных фактов более 11 тысяч – именно такое количество фамилий зафиксировано на государственном портале "Дети войны". И данные там каждый день обновляются. Вернуть домой удалось только 103 ребенка.

- Почти каждый день в СМИ страны-оккупанта появляются сообщения о том, что украинские дети перемещаются в россию, Беларусь и на временно оккупированные территории Украины, — отмечает Дарья Герасимчук, советница и уполномоченная президента Украины по правам ребенка. – Так вот, если опираться на информацию из открытых источников, россия незаконно переселила 705 тысяч наших детей. При этом детей в возрасте от 5 до 16 лет устраивают в приемные семьи граждан россии. К примеру, органы опеки Краснодарского края признали, что незаконно содержали и передавали на усыновление 300 детей из Мариуполя.

К ситуации с принудительным перемещением мирного населения, как детей, так и взрослых, приковано внимание иностранных журналистов. Этой теме посвятили крупные расследования New York Times и Associated Press. Разбирались в проблеме и европейские масс-медиа, в частности, французское интернет-издание "Les humanités".

- В начале сентября, les Humanités идентифицировали Марию Львову-Белову, назначенную путиным в ноябре 2021 года на должность уполномоченного по правам ребенка в россии, — отмечает главный редактор издания Жан-Марк Адольф. — Прикрываясь "гуманитарными" причинами, Львова-Белова возглавляет то, что можно назвать депортационной системой. Она неоднократно посещала Донбасс, где лично контролировала похищение и передачу детей, убедив путина подписать указ о предоставлении этим детям российского гражданства и содействии их усыновлению в россии. Также она ведет переговоры с губернаторами регионов о распределении этих детей по всей россии. Львова-Белова похвасталась, что сама "усыновила" 16-летнего мальчика из интерната в Мариуполе. Она утверждает, что похищенные дети, некоторым из них менее 5 лет, свободно выбирают себе семью для усыновления! Наконец, она называет Женевские конвенции недействительными и утверждает, что почитает за честь быть включенной в западные санкционные списки.

Удивляет должностных лиц и активистов тот момент, что фактически похищение детей из Украины и попытка их как можно быстрее ассимилировать и перевоспитать приветствуется рядовыми россиянами. По крайней мере, на такие выводы наталкивает анализ социальных сетей.

- Мы проанализировали многочисленные российские аккаунты, пытаясь отделить пропагандистские боты, и выяснили, что большинство россиян выражают радость и счастье по поводу депортации и усыновления украинских детей, — отмечает Ксения Иллюк, эксперт по дезинформации в "Детектор Медиа". — В своих комментариях они используют немало пропагандистских ярлыков, называя украинцев нацистами и приветствуя "спасение детей".

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Активисты и медийщики, а среди них ассоциация "За Украину, за их и нашу свободу", создавшая петицию к лидерам государств и правительств Европы о спасении украинских детей от депортации, а также объединение PR Army, помогающее распространять свидетельства о войне на Западе, считают, что судьбы депортированных детей должны быть в центре внимания. Среди главных требований, которые могут помочь возвращению всех маленьких и не очень украинцев домой, должны быть:

никаких переговоров нельзя начинать, пока все незаконно депортированные дети и взрослые не будут репатриированы из россии в Украину;

акт геноцида должен быть признан Европейским парламентом и властями, а также главами европейских государств и правительств. Это также следует остановить с помощью международных организаций.

- Мы призываем европейские правительства и президента Европейской комиссии требовать от россии освободить детей и всех депортированных украинских гражданских лиц, — отмечают борцы за возвращение украинцев домой.