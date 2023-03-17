путин теперь невыездной - генпрокурор Украины о решении Суда в Гааге

путина уже заждалась Гаага

После того, как Международный суд в Гааге (МУС) выдал ордер на арест владимира путина, российский диктатор теперь не сможет покидать территорию россии потому, что за её пределами его ждет тюрьма.

Об этом сообщил генпрокурор Украины Андрей Костин.

Прокурор объяснил, что решение суда должны выполнять все страны признающих юрисдикцию Международного уголовного суда.

"Это означает, что за пределами россии путин должен быть арестован и передан в суд. А мировые лидеры будут трижды думать, прежде чем давить ему руку или садиться с ним за стол переговоров", — отметил Костин.

Стоит отметить, что в основе работы Международного уголовного суда лежит Римский статут — документ, который ратифицировали 123 страны, следовательно, теоретически путин может быть арестован во время визита в одно из этих государств.

На карте ниже зеленым указаны страны-участники МУС, желтым — государства, подписавшие, но не ратифицировавшие Римский статут, оранжевым — подписавшие, но отозвавшие подпись, красным — не подписавшие и не ратифицировавшие.

К слову, издание BBC отмечает, что МУС не выносит заочных приговоров, а значит для того, чтоб суд над Путиным состоялся, ему надо находиться в заключении в Гааге.

Напомним, что 17 марта вместе ордер на арест выдали не только путину, но и известной воровке украинских детей — Марии Львовой-Беловой.

Ранее мы писали, эксперт назвал вероятную судьбу путина после войны.