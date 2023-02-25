Трибунал для путина работать не будет: Портников назвал главную причину

В истории были случаи, когда решения трибунала против топ-политиков не исполнялось

Разговоры о международных трибуналах для российского руководства не имеют никакого смысла, поскольку скорее всего кремль не признает их юрисдикцию.

Об этом рассказал украинский журналист и политический обозреватель Виталий Портников в эфире программы "Орестократия" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

По его словам, подобные трибуналы могут работать по двух моделях:

Нюрнберг, когда союзники оккупировали территорию Германии после Второй мировой и отправили под суд ее руководство;

Югославия, когда государство признало юрисдикцию трибунала и согласилось выдать преступников.

При этом журналист отметил, что есть пример трибунала по президенту Судана Омаре аль-Башире, который несмотря на ордер на арест от Международного уголовного суда в 2008 году продолжал руководить страной вплоть до 2019 года.

Кроме того, Портников выразил убеждение, что если международный трибунал начнет расследование военных преступлений россиян, то в Москве откроют международный трибунал, где будут "судить" руководство Украины и других стран. При этом он не исключил, что даже несмотря на решение суда, российский диктатор владимир путин сможет все равно ездить в Китай, Индию и в другие страны, которые не признают его юрисдикции.

Также он добавил, что тех людей, которых россия признает военными преступниками будут объявлять в розыск в Интерпол и задерживать в других странах.

"Либо же россию надо исключить из этой системы, но она ведь до сих пор не исключена", — добавил он.

Напомним, "Телеграф" ранее спросил у украинских чиновников и специалистов по международному праву, насколько реален сценарий осуждения высшего военно-политического руководства рф за агрессию против Украины в международных судах.