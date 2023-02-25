Трибунал для путіна працювати не буде: Портников назвав головну причину

В історії були випадки, коли рішення трибуналу проти топполітиків не виконувалось.

Розмови про міжнародні трибунали для російського керівництва не мають жодного сенсу, оскільки швидше за все кремль не визнає їхньої юрисдикції.

Про це розповів український журналіст та політичний оглядач Віталій Портніков в ефірі програми "Орестократія" шеф-редактора OBOZREVATEL Ореста Сохара.

За його словами, подібні трибунали можуть працювати за двома моделями:

Нюрнберг, коли союзники окупували територію Німеччини після Другої світової та відправили під суд її керівництво;

Югославія, коли держава визнала юрисдикцію трибуналу та погодилася видати злочинців.

При цьому журналіст зазначив, що є приклад трибуналу щодо президента Судану Омара аль-Башира, який попри ордер на арешт від Міжнародного кримінального суду у 2008 році продовжував керувати країною аж до 2019 року.

Крім того, Портніков висловив переконання, що якщо міжнародний трибунал розпочне розслідування воєнних злочинів росіян, то в Москві відкриють міжнародний трибунал, де "судитимуть" керівництво України та інших країн. При цьому він не виключив, що навіть попри рішення суду, російський диктатор володимир путін зможе все одно їздити до Китаю, Індії та інших країн, які не визнають його юрисдикції.

Також він додав, що тих людей, яких росія визнає військовими злочинцями, будуть оголошувати в розшук в Інтерпол і затримувати в інших країнах.

"Або ж росію треба виключити з цієї системи, але ж вона досі не виключена", — додав він.

Нагадаємо, "Телеграф" раніше запитав українських чиновників і фахівців з міжнародного права, наскільки реальний сценарій засудження вищого військово-політичного керівництва росії за агресію проти України в міжнародних судах.