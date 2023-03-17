Остановит ли Китай российско-украинскую войну: анализ и прогноз перед визитом Си в москву

Эксперты рассказали "Телеграфу", чего ожидать Украине от визита лидера КНР в столицу россии

В пятницу, 17 марта, стало официально известно, что лидер Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин с понедельника, 20 марта, будет находиться с трехдневным визитом в рф. Это будет первый его приезд в москву с начала широкомасштабной российской агрессии против Украины, начавшейся в феврале 2022-го. В намерениях главы КНР, который недавно укрепил свои позиции внутри страны, а также мощно показал себя на внешней арене, примирив Иран и Саудовскую Аравию, попытаться усадить за стол переговоров Киев и москву. Не исключено, что после общения с путиным Си Цзиньпин пообщается с Зеленским, скорее всего, в онлайн-формате.

Эксперты проанализировали для "Телеграфа" миротворческие игры Китая, а также поделились ожиданиями от визита "товарища Си" в столицу страны-агрессора.

Китай заинтересован в бесконечной агонии путинской россии

Экс-дипломат, политический эксперт, замкомандира роты добровольческого формирования Бориспольской местной территориальной громады № 1 Вадим Трюхан уверен, что Китай преследует свой стратегический интерес.

"Ему необходимо спасти так называемую российскую федерацию от полного разгрома Украиной. И от последующего неизбежного распада на ряд независимых государств в результате череды гражданских войн, – считает эксперт. – Зачем это нужно Китаю и особенно его единоличному лидеру Си Цзиньпину? Потому что исчезновение с политической карты мира такого субъекта, как "рф", фактически оставляет КНР один на один со всем коллективным Западом во главе с США. А это значительно усложняет ключевую цель великого китайского кормчего по реинтеграции Тайваня обратно в КНР. Нет сомнений, что после триумфа Украины и в целом Запада в войне с россией тайваньская тема для китайцев будет закрыта надолго".

Поэтому, поясняет Вадим Трюхан, Пекин и активизировался в последнее время.

"Ему нужна россия, причем во главе с воинствующим путиным или кем-то подобным ему. При этом — россия, не реагирующая даже на откровенные территориальные претензии в исполнении коварных китайцев. Как, например, в случае с переименованием десятка российских городов. Нужна россия ослабленная, из которой можно по дешевке давить все ресурсные соки. И в то же время – россия ядерная, которая и дальше будет отвлекать на себя серьезные ресурсы на Западе. Иными словами, Китай заинтересован в бесконечной агонии путинской россии", – считает экс-дипломат.

Именно с этой точки зрения и следует рассматривать любые инициативы официального Пекина, в том числе "мирные", уверен он.

Как нейтрализовать Китай

Как работать с Китаем – вопрос не из простых, отмечает Вадим Трюхан. По его мнению, оптимальный вариант – нейтрализация КНР. Эксперт предлагает действовать следующим образом.

Во-первых, пытаться вовлечь Китай в совместные гражданские проекты, в частности, по восстановлению разрушенной россиянами украинской инфраструктуры. При этом контроль качества работ и материалов должен быть обеспечен на высшем уровне.

Во-вторых, на любые "мирные" инициативы следует давать профессиональный фидбек. Не отбрасывать предложения, но – делать встречные. Втягивание китайцев в политико-дипломатические прения полностью ложится в специфику неспешной и солидной китайской дипломатии, поясняет Вадим Трюхан.

В-третьих, следует пробовать вовлечь Китай в многосторонние переговорные форматы без участия рф.

Эти три направления действий, как минимум, потенциально позволят Китаю увидеть альтернативные для себя возможности, предполагает эксперт.

"В то же время рассчитывать на прорывы в отношениях с КНР на данный момент не стоит, – предупреждает Вадим Трюхан. – Да и стратегический интерес, который у него есть, перебить никакими пряниками не удастся".

Кремль должен быть разрушен

По мнению эксперта, всё изменится только после того, как россия потерпит поражение и процесс ее распада станет неизбежным.

"Украине следует перетерпеть период до контрнаступления ВСУ, до серьезных успехов на фронте. И лишь после возврата к границам 1991 года начинать серьезный разговор с китайцами о будущем россиян и о возобновлении украинско-китайского стратегического партнерства, которое сейчас существует только на бумаге", – считает Вадим Трюхан.

Он прогнозирует, что Си Цзиньпин будет пытаться убедить путина восстановить status quo, существовавшее по состоянию на 23 февраля 2022 года.

"В рф к этому, похоже, уже готовы, – отмечает экс-дипломат. – Не зря кремлевские топ-пропагандисты соответствующим образом обрабатывают общественное мнение уже несколько недель. Но это – бесперспективная затея. Ведь Украину простое отползание оккупантов с временно оккупированных с 24 февраля 2022 года территорий уже не устроит. Карфаген (зачеркнуто) Кремль должен быть разрушен. И Поднебесной вряд ли удастся этому воспрепятствовать", – констатирует Вадим Трюхан.

Прорыва не будет, но…

Эксперт по Восточной Азии Алексей Живора считает, что любые контакты Киева с Пекином на самом высоком уровне являются положительным сдвигом.

"Китай является гораздо более серьезным игроком на международной арене, чем россия. И, как бы это иногда ни выглядело со стороны, преследует исключительно собственные интересы. Еще большой вопрос, включают ли эти интересы сильную рф рядом", – отмечает эксперт.

При этом, продолжает он, не стоит ожидать от пусть даже обновленного китайского "мирного плана" чего-нибудь прорывного.

Скорее всего, размышляет Алексей Живора, это будет определенная адаптация наработок прошлогодних мартовских переговоров между Украиной и россией, которые не приемлемы теперь ни для одной из сторон.

"Но сам факт наличия вероятной точки соприкосновения между лидерами КНР и Украины позволит нашей стране лучше защищать свои интересы. И возможно, со временем прийти если не к конструктивному решению, то хотя бы частичному дипломатическому взаимопониманию со второй крупнейшей экономикой мира", – поясняет эксперт.

Он также обращает внимание, что, несмотря на отдельные зафиксированные случаи продаж товаров двойного назначения в рф, нынешняя дипломатическая инициатива Китая свидетельствует о том, что Пекин серьезно не рассматривает военную поддержку москвы на государственном уровне.

"В наших интересах, чтобы так оставалось и дальше", – резюмирует Алексей Живора.