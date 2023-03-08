Китай хочет спасти россию, но зависит от Запада: дипломат рассказал, чего ждать от Пекина в ближайшее время

Чего ждать от Китая в ближайшем будущем

Несмотря на то, что Китай очень хочет спасти россию, пересекать "красные линии" Запада он не рискнет.

Как рассказал "Телеграфу" бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко, растущее противостояние между США и Китаем вряд ли приведет к чему-либо серьезному.

"Китай, безусловно, хочет спасти рф, потому что это его главный идеологический союзник в противостоянии с Западным миром", — сказал он.

По его словам, Пекин хочет, чтобы россия сохранилась хоть в какой-то форме после войны, а еще лучше, чтобы смогла что-то захватить, но при этом понимает, что это не произойдет.

Кроме того Огрызко напоминает, что Китай очень сильно зависит от Запада в экономическом плане, а потому ему придется искать взаимопонимания с торговыми партнерами.

По мнению экс-главы МИД руководство Поднебесной продолжит делать заявления с призывами о мире, но не будет пересекать "красные линии" Запада.

"Иначе у него начнутся серьезные проблемы. В том числе внутриполитические. Что для режима страны с населением в 1,5 миллиарда крайне опасно", — отметил экс-дипломат.

Он убежден, что руководство страны в ближайшие недели и месяцы будет пытаться балансировать между тем, чтобы стать на сторону россии и продолжать бизнес с Западом.

Больше по теме читайте в материале "Телеграф": Экс-глава МИД Украины: как ослабить российское влияние в ООН, приструнить Венгрию и понять игру Китая.

Как сообщалось ранее, в Пекине разозлились на россию из-за того, что его частные дискуссии с москвой о продаже оружия смогли перехватить США и предать их широкой огласке.