Экс-глава МИД Украины: как ослабить российское влияние в ООН, приструнить Венгрию и понять игру Китая

Украинский дипломат пояснил, почему руководство некоторых стран продолжает поддерживать россию

В понедельник, 6 марта, стало известно, что США отказали в выдаче виз российской делегации, которая хотела попасть на сессию рабочей группы ООН по информационно-коммуникационным технологиям.

В среду, 8 марта, появилась информация, что ООН получила видео с казнью безоружного бойца ВСУ российскими оккупантами и сейчас изучает эти кошмарные материалы.

На этом фоне сюрреалистично выглядит то, что с апреля рф начнет председательствовать в Совбезе ООН.

Бывший министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко рассказал "Телеграфу", можно ли этому помешать, а также – почему, несмотря на массовые военные преступления со стороны рф, она все еще находит поддержку даже среди некоторых членов ЕС.

– Украинская дипломатия, а также представители США пытаются противостоять тому, что россия остается постоянным членом Совбеза ООН. Подливает масла в огонь и то, что с апреля страна-агрессор возглавит этот орган. Есть ли шанс выбить ее оттуда?

– Дело в том, что легальных способов выгнать рф из ООН, или Совбеза ООН, если опираться на Устав данной Организации, не существует. Там есть много о том, как принимать новых членов, но практически не прописано, что делать со странами, которые нарушают Устав. А, тем более – что предпринимать, когда такое совершает постоянный член Совбеза ООН, имеющие право вето. Таковыми на данный момент являются: Китай, рф (до 1991 года – СССР), Великобритания, США, Франция.

Генассамблея ООН (в данный момент состоит из 193 членов) может принять резолюцию об исключении того или иного члена из Организации. Но при этом обязательно это решение должен подтвердить такой орган как Совбез. И если хоть один из его постоянных членов наложит "вето" – решение не принимается. Очевидно, что при таких обстоятельствах рф не получится изгнать из Совбеза и в целом ООН.

Но (и об этом недавно шла речь во время заседания, которое организовал Центр исследования россии), есть возможность ограничить право рф брать участие в работе Совбеза и ООН в целом. Суть в том, что во время подготовки к следующей сессии Генассамблеи, Комитет по проверке полномочий (состоит из 9 членов, назначаемых ГА в начале работы каждой сессии на основе предложения председателя; Комитет докладывает Ассамблее о полномочиях представителей – прим. ред.) может признать полномочия российской делегации недействительными, ссылаясь на известные факты, резолюции и так далее. Это будет означать де-факто, что рф не изгнана из ООН, но ее полномочия не признаны. И таким образом, делегация рф не сможет принимать участие в работе как ГА, так и ее органов, включая Совбез.

Конечно, это тоже требует очень серьезной работы. Следует убедить членов этого Комитета проголосовать именно таким образом. Но это куда проще, чем иные варианты. Потому что решения в данном Комитете принимаются просто большинством голосов.

Что касается начала председательства рф в Совбезе с апреля – тут всё идет по ротационному принципу. Можно лишь надеяться на то, что цивилизованные страны, представленные в данном органе, станут совершать соответствующие демарши. Как именно – пока сложно сказать. То ли это будут определенные заявления, то ли некие действия – к примеру, бойкотирование тех или иных заседаний.

– Почему спустя более года полномасштабной российской агрессии, всех тех зверств, всех военных преступлений, которые она совершила, и которые стали достоянием общественности, находятся те, кто выступает в мире "адвокатами" рф, пытается как-то оправдать ее действия, призывает умиротворить Москву, искать некие компромиссы за счет Украины?

– Потому что никто не отменял политическую коррупцию и полезных идиотов. Есть страны, которые до сих пор сидят на финансовой поддержке рф, экономически зависят от нее. Есть страны, где россия десятилетиями выкармливала тех политических деятелей, которые сегодня там правят, но при этом заглядывают в рот Кремлю и кормятся с его руки. Такие готовы служить исключительно Кремлю, а не национальным интересам своей страны. Взятки, продажность, цинизм никуда не делись.

Как никуда не делись и люди со "сбитым прицелом". Считающие, что главное – это мир любой ценой. Тем самым они, фактически, подталкивают агрессора к новым преступлениям. Потому что не наказанное зло порождает новое – еще более страшное.

– Среди государств ЕС "белой вороной" выглядит Венгрия, руководство которой явно подыгрывает Кремлю, продолжает торговые отношения с рф, всячески препятствует введению санкций против страны-агрессора. Почему Орбан и Ко так себя ведут? Как найти на них управу?

– Венгерское руководство очень повязано с Кремлем. И тут варианты полезного идиотимза и коррупции работают именно в сторону коррупции. Очевидно, что Кремлю удалось сделать из Венгрии "троянского коня" для ЕС и НАТО, некую "пятую колонну". Именно поэтому видим столь явную промосковскую линию со стороны официального Будапешта.

Единственным лекарством от этого на данный момент являются финансово-экономические санкции. К примеру, отказ в предоставлении Венгрии довольно крупных сумм, которые Европейская Комиссия может выделять странам-членам, если те ведут себя адекватно. А если нет – эти суммы замораживаются, и страна, действующая вразрез с общей политикой ЕС, их не получает. Учитывая, что благодаря "мудрой экономической политике" руководства страны, ситуация в экономике Венгрии оставлять желать лучшего, такой "кнут" может быть очень эффективным.

Плюс – в Брюсселе всё больше склоняются к тому, что необходимо менять правила процедуры в принятии тех или иных ключевых (безопасностных, внешнеполитических) решений. И переходить от единогласного консенсуса (что крайне сложно, учитывая, что в ЕС на данный момент 27 членов) к квалифицированному большинству в две трети голосов. И тогда ситуация с той же Венгрией будет быстро решена.

– О чем говорит нарастающее американо-китайского противостояние, в том числе в ракурсе отношения к российско-украинской войне?

– Я не думаю, что оно может привести к чему-то чрезвычайному. Китай, безусловно, хочет спасти рф, потому что это его главный идеологический союзник в противостоянии с Западным миром. И Пекин будет делать всё, от него зависящее, чтобы россия хоть в какой-то форме сохранилась после этой войны (а лучше "приросла территориями", как любят говорить в Кремле). С другой стороны, китайского руководство понимает, что этого не произойдет. И что придется, так или иначе, балансировать и искать взаимопонимания с Западом, от которого КНР очень зависит экономически. Потому, думаю, Китай продолжит делать громкие заявления, призывать к миру.

Но не станет пересекать "красные линии", которые ему американцы и европейцы четко начертили.

Иначе у него начнутся серьезные проблемы. В том числе внутриполитические. Что для режима страны с населением в 1,5 миллиарда крайне опасно. Соответственно, у китайского руководства есть выбор: рискнуть и стать на сторону идеологического союзника – или держаться от него на определенной дистанции, продолжая выгодный бизнес с Западом. Думаю, со стороны Пекина мы увидим балансирование между этими позициями в ближайшие недели, а то и месяцы.