Все друзья москвы имеют в кремле одного и того же босса, рассказывает "Телеграфу" историк и дипломат Александр Левченко

Словения, Австрия, Хорватия и Словакия официально выслали из своих столиц множество российских агентов, действовавших под прикрытием работы в посольствах РФ. Из Любляны, Вены, Загреба и Братиславы выслано огромное количество российских шпионов, что нанесло значительный ущерб разведывательной деятельности москвы в странах Центральной и Юго-Восточной Европы. Только Венгрия не внесла в список персон нон грата ни одного российского агента, став единственным членом ЕС и НАТО, который этого не сделал, а также соседняя Сербия, являющаяся кандидатом на членство в ЕС, где кремлевские шпионы чувствуют себя в Белграде, как дома. Тем временем Будапешт стал главным рассадником агентов российской разведки, которые сейчас действуют из этого города не только в Венгрии, но и во всех соседних странах.

Все друзья москвы дружат друг с другом, потому что в кремле имеют одного и того же босса. Виктор Орбан, наиболее лояльный путину европейский политик, едва ли не каждый третий день выступает публично с пророссийскими нарративами, чтобы помочь Москве преодолеть политическую изоляцию со стороны Европейского Союза из-за военной агрессии и неспровоцированной войны против Украины. Орбан в свое время договорился с Путиным, что когда тот оккупирует Украину, Венгрия заберет украинское Закарпатье. Когда планы Кремля скорой военной победы в Украине провалились, эта сумасшедшая идея официального Будапешта канула в воду.

Но Орбан остался верен путину и борется за интересы москвы в ЕС и НАТО. Первоначально он также имел поддержку пророссийского лобби в Германии и Франции. Но пророссийские силы в этих странах наконец-то обнаружили и отстранили от принятия важных политических решений. Однако им удалось нанести огромный ущерб, поскольку они смогли на полгода заблокировать военную поддержку Киева со стороны ряда европейских стран. Если бы Украина получила то оружие, которое она получит после последнего саммита в Рамштайне, хотя бы полгода раньше, эта война могла бы уже завершиться, а так — впереди бои, тяжелые и напряженные. В первые месяцы войны Кремлю удалось захватить огромные украинские территории, которые теперь необходимо возвращать в жестокой борьбе. Но самое главное, что почти во всех европейских столицах сейчас есть понимание: если Украина падет, половина Европы окажется в опасности.

Последние прокремлевские заявления Орбана касаются того, что он назвал Украину ничейной землей. Этот неуч истории еще недавно говорил, что в Венгрии нет места для эмигрантов с других континентов. Мол, Европу уже заполонили беженцы из неразвитых стран. Но Орбан просто забыл, что исторически венгерский народ не имеет европейского происхождения.

Напомню, что когда в конце IV века кочевые племена гуннов пришли с азиатских равнин к границам современной Венгрии, там жили германские племена, ранее потеснившие местных кельтов. Эти два народа, естественно, были европейского происхождения. Но Венгрия также называется Hungary, то есть земля гуннов. Вместе с гуннами к среднему течению Дуная и местным равнинам пришли славяне с территории современной Украины, первоначальный ареал расселения которых находился в междуречье Днепра, Вислы и Карпат. Они были важным политическим фактором после V века, когда гунны должны были уйти назад после смерти своего легендарного вождя Атилы. (Неудивительно, что мужское имя Атила всегда одно из самых популярных в Венгрии.) После гуннов на эти территории с азиатских равнин пришел другой кочевой народ – ставшие господствующими авары. С ними снова пришла волна славян с территории нынешней Украины как союзного народа. После этого, когда в начале IX века франки полностью уничтожили аваров, славяне получили свой исторический шанс доминировать на Дунайской равнине и к югу от Балкан. Но спустя короткое время на Среднее Подунавье пришли племена венгров, выходцев из южной части Западной Сибири. Здесь они создают свое этническое государство.

Поэтому Москва долгое время играла с историческими чувствами Будапешта по поводу того, что венгры переселились в Европу с нынешней территории РФ. Для венгерских политиков аргументом является какие-то исторические чувства, но самое главное – финансовая поддержка, на которую кремль никогда не жалел денег. Но такой "изъян" присущ не только Виктору Орбану. После визита президента Хорватии Зорана Милановича в Будапешт, он вместе с Орбаном также высказался в пользу идей кремля. москва ищет обострение ситуации вокруг Косово, чтобы отвлечь внимание от Украины, и здесь пришла помощь из Пантовчака (место расположения президентской администрации). По словам президента Хорватии, международное сообщество "украло" Косово у Сербии. И это якобы открыло другие проблемы, поэтому россия должна была отреагировать и забрать Крым. И сейчас нет шансов, что Украина вернет полуостров. Конечно, громкие аплодисменты раздались из москвы, ведь хорватский высокопоставленный политик ни разу не осудил попытку россии аннексировать украинский Крым, а также российское вторжение и неспровоцированную войну против Украины.

Напомним, что Крым был оккупирован российской армией в конце февраля 2014 года, а через две недели под дулами автоматов там прошел псевдореферендум о выходе из состава Украины. Такого цирка не было даже ни в одном африканском бантустане, но для Зорана Милановича, который окончил юридический факультет в Загребе, это нормально. Украина не признала Косово, поэтому не удивительно, что президент Сербии Вучич наконец-то также заявил, что не признает российскую оккупацию Донбасса и Крыма. Однако на Пантовчаке слушают другую музыку. И если Орбана, этническое происхождение которого — из Сибири, мы еще можем как-то понять, почему у него пророссийские взгляды, то хорватов, чья прародина находится в западной части нынешней Украины (и под таким названием они жили до начала XII века на украинских территориях в составе второго Киевского государства), — нам не постичь. Но, по-моему, решающую роль здесь играет еще один фактор и явно не исторического характера.