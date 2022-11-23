Не только шарф с землями Украины. Почему Орбана стали сравнивать с путиным

Орбан четко дает понять, что венгерская идентичность выходит за пределы Венгрии

На этой неделе ближайший союзник владимира путина в Европе, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, появился на футбольном матче в Будапеште в провоционном шарфе, на котором была изображена карта "Великой Венгрии". Этим он разозлил ряд стран, когда-то входивших в Венгерское королевство: Румыния отреагировала резко, Австрия ограничилась троллингом, а Украина намекнула на целесообразность извинений.

Но величественный шарф — это не единственная выходки Венгрии, политики которой время от времени удивляют соседей имперскими амбициями в стиле путина.

Как Орбан спекулирует на ностальгии по величию

Приверженец праворадикальной партии "Йоббик" (Jobbik Magyarországért Mozgalom)

Шарф Орбана имел карты исторического региона, который часто называют термином "Великая Венгрия" (Nagy-Magyarország). Это территории, которые страна потеряла в 1920 году согласно Трианонскому договору после Первой мировой войны.

В границы бывшего королевства входили современные Австрия, Хорватия, Румыния, Сербия, Словакия и Украина. Частично, надежды отвоевать эти территории потом мотивировали страну присоединиться к нацистской Германии (но здесь Венгрия снова поддержала не тех), далее же страна застряла за "железным занавесом" более четырех десятилетий.

Что такое Великая Венгрия до 1920 года

Значительная часть венгерского общества до сих пор считает потерю двух третей земли национальной трагедией. Карты "Великой Венгрии" также демонстрировались на ультраправых митингах.

Более того, перед парламентом в Будапеште в 2020 году появился мемориал: дорожка, усеянная названиями мест, входивших в состав Венгерского королевства перед Трианоном. А убеждения о чувстве исторической несправедливости даже были высказаны официально самим Орбаном на открытии мемориала:

"Запад изнасиловал тысячелетние границы и историю Центральной Европы. Они заставили нас жить между незащищенными границами, избавили нас от природных сокровищ, отделили нас от наших ресурсов и сделали нашу страну камерой смертников. Мы никогда не забудем, что они это сделали", — цитирует слова Орбана Financial Times.

Также Орбан ранее называл дату заключения Трианонского договора "самым темным днем венгерской истории". Партия "Фидес" пытается укрепить связи с оставшимися за пределами пост-Трианонской границы венграми. Среди первых шагов после возвращения Орбана к власти в 2010 году было внесение изменений в законы о гражданстве, чтобы предоставить паспорта проживающим за рубежом этническим венграм. С тех пор около 1 миллиона этнических венгров получили гражданство. По данным Atlatszo Erdelyi, после прихода Орбана к власти финансирование Фонда Бетлена Габора, помогающего этническим венграм в 6 странах, выросло до 84 миллиардов форинтов в 2018 году.

"Орбан рядом с путиным мечтает об изменениях границ"

Свежий инцидент с картой резко раскритиковала Румыния. МИД дипломатично заявил, что не одобряет жест, а любое ревизионистское проявление неприемлемо. Румынский депутат Европарламента Алин Митуца был более резким и сравнил Орбана с владимиром путиным:

"Это ревизионистский жест, который ставит Орбана рядом с путиным, также мечтающий об изменениях границ. Лидеры ЕС в Европейском совете должны наложить санкции и изолировать его", — написал он.

В свою очередь министр иностранных дел Словакии Растислав Качер охарактеризовал поступок Орбана как "гадость и навоз", сравнив их с настроениями 1939 года.

"У нас 1000 лет общей истории, я ценю это. Венгры в Словакии чувствуют себя как дома, относятся к ним, как и ко всем другим гражданам. Это наши граждане. Но чему нет места в наших отношениях, так это иредентизму и ревизионизму. Мы видели, к чему ведут такие настроения и планы 1939 года, и мы видим это сегодня в Украине в форме российской агрессии", — заявил Качер.

Напряженные отношения с Румынией

Орбана ранее обвиняли в провоцировании напряженности в отношении большой этнической венгерской общины, секеев, проживающей в Трансильвании. Согласно переписи населения Румынии от 2011 года, в регионе проживало 1,2 млн венгров (всего в Румынии проживает более 21 млн человек). Правовая система страны предоставляет ряд прав по использованию венгерского языка в общественной жизни, однако они стремятся к автономии и получают венгерские паспорта.

Эти требования никогда не пользовались большой поддержкой Бухареста, их рассматривают как долгосрочную попытку ослабить контроль центральной власти в Трансильвании.

В 2013 году партия Орбана "Фидес" вывесила сине-желто-белый флаг секеев вместо флага ЕС над парламентом Венгрии. В Румынии флаг запрещен. Будапешт также обвиняет Бухарест в дискриминации венгров.

В этом году своей речи 23 июля в Трансильвании, Орбан сказал :

"Мы (венгры, — ред.) не являемся смешанной расой… и мы не хотим стать смешанной расой", добавив, что страны, где есть европейцы и несмешанные европейцы "больше не были нациями".

"В трудный период, который впереди, чтобы сохранить наши национальные амбиции, мы должны оставаться едиными. Родина должна оставаться единой, и Трансильвания и другие территории, населенные венграми в Карпатском бассейне, должны оставаться едиными", — подытожил Орбан.

После этого заявления Орбана раскритиковали за расизм. А румынский евродепутат Алин Митуца обратил внимание на то, что слова о расовой или этнической "чистоте", сказанные в смешанном регионе, как Центральная и Восточная Европа, обманчивы и опасны, как и сам Орбан.

Как сообщал "Телеграф", в Венгрии выпустили школьный учебник по географии, сплошь наполненный антиукраинской пропагандой и подкрепленными к ней фальшивыми фактами.